HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.3700 USD 0.1000 (0.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HWCPZ de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.1800, mientras que el máximo ha alcanzado 24.3700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HWCPZ News
Rango diario
24.1800 24.3700
Rango anual
22.2100 26.0000
- Cierres anteriores
- 24.2700
- Open
- 24.3186
- Bid
- 24.3700
- Ask
- 24.3730
- Low
- 24.1800
- High
- 24.3700
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- 2.91%
- Cambio a 6 meses
- -0.04%
- Cambio anual
- -5.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B