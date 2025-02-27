CotationsSections
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060

24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HWCPZ a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.3373 et à un maximum de 24.4700.

Suivez la dynamique Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.3373 24.4700
Range Annuel
22.2100 26.0000
Clôture Précédente
24.4499
Ouverture
24.4300
Bid
24.4700
Ask
24.4730
Plus Bas
24.3373
Plus Haut
24.4700
Volume
10
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
3.34%
Changement à 6 Mois
0.37%
Changement Annuel
-5.52%
20 septembre, samedi