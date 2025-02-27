Devises / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HWCPZ a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.3373 et à un maximum de 24.4700.
Suivez la dynamique Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
24.3373 24.4700
Range Annuel
22.2100 26.0000
- Clôture Précédente
- 24.4499
- Ouverture
- 24.4300
- Bid
- 24.4700
- Ask
- 24.4730
- Plus Bas
- 24.3373
- Plus Haut
- 24.4700
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 3.34%
- Changement à 6 Mois
- 0.37%
- Changement Annuel
- -5.52%
20 septembre, samedi