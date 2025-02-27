クォートセクション
通貨 / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060

24.4499 USD 0.0799 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HWCPZの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.2200の安値と24.4500の高値で取引されました。

Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.2200 24.4500
1年のレンジ
22.2100 26.0000
以前の終値
24.3700
始値
24.2200
買値
24.4499
買値
24.4529
安値
24.2200
高値
24.4500
出来高
18
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
3.25%
6ヶ月の変化
0.29%
1年の変化
-5.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K