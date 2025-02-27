通貨 / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4499 USD 0.0799 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HWCPZの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.2200の安値と24.4500の高値で取引されました。
Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.2200 24.4500
1年のレンジ
22.2100 26.0000
- 以前の終値
- 24.3700
- 始値
- 24.2200
- 買値
- 24.4499
- 買値
- 24.4529
- 安値
- 24.2200
- 高値
- 24.4500
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 3.25%
- 6ヶ月の変化
- 0.29%
- 1年の変化
- -5.60%
