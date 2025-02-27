FiyatlarBölümler
Dövizler / HWCPZ
Geri dön - Hisse senetleri

HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060

24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HWCPZ fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.3373 ve Yüksek fiyatı olarak 24.4700 aralığında işlem gördü.

Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HWCPZ haberleri

Günlük aralık
24.3373 24.4700
Yıllık aralık
22.2100 26.0000
Önceki kapanış
24.4499
Açılış
24.4300
Satış
24.4700
Alış
24.4730
Düşük
24.3373
Yüksek
24.4700
Hacim
10
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
3.34%
6 aylık değişim
0.37%
Yıllık değişim
-5.52%
21 Eylül, Pazar