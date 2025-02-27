Dövizler / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HWCPZ fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.3373 ve Yüksek fiyatı olarak 24.4700 aralığında işlem gördü.
Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.3373 24.4700
Yıllık aralık
22.2100 26.0000
- Önceki kapanış
- 24.4499
- Açılış
- 24.4300
- Satış
- 24.4700
- Alış
- 24.4730
- Düşük
- 24.3373
- Yüksek
- 24.4700
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 3.34%
- 6 aylık değişim
- 0.37%
- Yıllık değişim
- -5.52%
21 Eylül, Pazar