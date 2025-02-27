Moedas / HNRG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HNRG: Hallador Energy Company
18.95 USD 0.32 (1.72%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HNRG para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.68 e o mais alto foi 19.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Hallador Energy Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNRG Notícias
- Is Hallador Energy (HNRG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Hallador Energy Company (HNRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hallador Energy Q2 2025 beats EPS forecasts
- Hallador earnings beat by $0.36, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Hallador Energy Stock: Overvalued Considering Terminated Contracts (NASDAQ:HNRG)
- Hallador Energy names new CFO amid strategic transition
- hallador energy shareholders approve stock unit plan extension
- Hallador Energy stock tumbles after data center deal falls through
- Ross Stores, Deckers Outdoor, Xerox Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Deckers Outdoor (NYSE:DECK), Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX)
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Hallador Energy stock soars to all-time high of $19.57
- Northland sets Hallador Energy stock with Outperform rating
- Hallador Energy to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Hallador Energy Company (HNRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Hallador Energy (HNRG): Recent Filing To MISO Indicates A Datacenter Deal Is Imminent
- Aegis Value Fund H2 2024 Portfolio Manager's Letter (AVALX)
Faixa diária
18.68 19.20
Faixa anual
8.13 19.63
- Fechamento anterior
- 18.63
- Open
- 18.79
- Bid
- 18.95
- Ask
- 19.25
- Low
- 18.68
- High
- 19.20
- Volume
- 244
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 17.05%
- Mudança de 6 meses
- 53.69%
- Mudança anual
- 102.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh