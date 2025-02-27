通貨 / HNRG
HNRG: Hallador Energy Company
19.16 USD 0.53 (2.84%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HNRGの今日の為替レートは、2.84%変化しました。日中、通貨は1あたり18.68の安値と19.40の高値で取引されました。
Hallador Energy Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNRG News
- Is Hallador Energy (HNRG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Hallador Energy Company (HNRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hallador Energy Q2 2025 beats EPS forecasts
- Hallador earnings beat by $0.36, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Hallador Energy Stock: Overvalued Considering Terminated Contracts (NASDAQ:HNRG)
- Hallador Energy names new CFO amid strategic transition
- hallador energy shareholders approve stock unit plan extension
- Hallador Energy stock tumbles after data center deal falls through
- Ross Stores, Deckers Outdoor, Xerox Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Deckers Outdoor (NYSE:DECK), Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX)
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Hallador Energy stock soars to all-time high of $19.57
- Northland sets Hallador Energy stock with Outperform rating
- Hallador Energy to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Hallador Energy Company (HNRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Hallador Energy (HNRG): Recent Filing To MISO Indicates A Datacenter Deal Is Imminent
- Aegis Value Fund H2 2024 Portfolio Manager's Letter (AVALX)
1日のレンジ
18.68 19.40
1年のレンジ
8.13 19.63
- 以前の終値
- 18.63
- 始値
- 18.79
- 買値
- 19.16
- 買値
- 19.46
- 安値
- 18.68
- 高値
- 19.40
- 出来高
- 1.110 K
- 1日の変化
- 2.84%
- 1ヶ月の変化
- 18.34%
- 6ヶ月の変化
- 55.39%
- 1年の変化
- 105.14%
