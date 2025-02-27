KurseKategorien
Währungen / HNRG
Zurück zum Aktien

HNRG: Hallador Energy Company

19.16 USD 0.53 (2.84%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HNRG hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.68 bis zu einem Hoch von 19.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hallador Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HNRG News

Tagesspanne
18.68 19.40
Jahresspanne
8.13 19.63
Vorheriger Schlusskurs
18.63
Eröffnung
18.79
Bid
19.16
Ask
19.46
Tief
18.68
Hoch
19.40
Volumen
1.110 K
Tagesänderung
2.84%
Monatsänderung
18.34%
6-Monatsänderung
55.39%
Jahresänderung
105.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K