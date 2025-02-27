Währungen / HNRG
HNRG: Hallador Energy Company
19.16 USD 0.53 (2.84%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNRG hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.68 bis zu einem Hoch von 19.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hallador Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.68 19.40
Jahresspanne
8.13 19.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.63
- Eröffnung
- 18.79
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Tief
- 18.68
- Hoch
- 19.40
- Volumen
- 1.110 K
- Tagesänderung
- 2.84%
- Monatsänderung
- 18.34%
- 6-Monatsänderung
- 55.39%
- Jahresänderung
- 105.14%
