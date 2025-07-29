Moedas / ESS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ESS: Essex Property Trust Inc
267.56 USD 1.39 (0.52%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESS para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 266.84 e o mais alto foi 268.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Essex Property Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESS Notícias
- Essex Property Trust declares $2.57 quarterly dividend
- 3 Super-Reliable Real Estate Stocks to Buy and Hold for Passive Income
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Essex Property Trust (ESS) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Strong Crop of Earnings Eases Investors’ Economic Concerns
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Essex (ESS) Q2 Revenue Rises 6%
- Earnings call transcript: Essex Property’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Essex Property Q2 Core FFO Beats Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Essex Property Q2 Core FFO & Revenues Beat Estimates, '25 Views Raised
- Essex Property earnings beat by $1.96, revenue fell short of estimates
- Essex Property Trust (ESS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Faixa diária
266.84 268.06
Faixa anual
243.85 316.10
- Fechamento anterior
- 266.17
- Open
- 267.01
- Bid
- 267.56
- Ask
- 267.86
- Low
- 266.84
- High
- 268.06
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 0.12%
- Mudança de 6 meses
- -12.58%
- Mudança anual
- -9.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh