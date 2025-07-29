通貨 / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
268.73 USD 2.56 (0.96%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESSの今日の為替レートは、0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり266.38の安値と269.60の高値で取引されました。
Essex Property Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
266.38 269.60
1年のレンジ
243.85 316.10
- 以前の終値
- 266.17
- 始値
- 267.01
- 買値
- 268.73
- 買値
- 269.03
- 安値
- 266.38
- 高値
- 269.60
- 出来高
- 482
- 1日の変化
- 0.96%
- 1ヶ月の変化
- 0.55%
- 6ヶ月の変化
- -12.20%
- 1年の変化
- -9.08%
