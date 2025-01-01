Calendário Econômico
Discurso de Bowman, Governador do Governador do Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve System (Fed) Governor Bowman Speech)
País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Setor:
Dinheiro
O Discurso do Governador do Fed (Fed Governor Speech) afeta o dólar dependendo do tom da retórica. Se, no discurso, é vista intenção de aumentar as taxas na próxima reunião do FOMC, isto tem um impacto positivo sobre a moeda, e vice-versa.
O Conselho de Governadores do Fed é envolvido na geração e encarnação da política monetária do país, de modo que o desempenho dos seus membros pode afetar momentaneamente do mercado.