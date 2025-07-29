Währungen / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
268.73 USD 2.56 (0.96%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESS hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 266.38 bis zu einem Hoch von 269.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Essex Property Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESS News
- Essex Property Trust declares $2.57 quarterly dividend
- 3 Super-Reliable Real Estate Stocks to Buy and Hold for Passive Income
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Essex Property Trust (ESS) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Strong Crop of Earnings Eases Investors’ Economic Concerns
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Essex (ESS) Q2 Revenue Rises 6%
- Earnings call transcript: Essex Property’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Essex Property Q2 Core FFO Beats Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Essex Property Q2 Core FFO & Revenues Beat Estimates, '25 Views Raised
- Essex Property earnings beat by $1.96, revenue fell short of estimates
- Essex Property Trust (ESS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Tagesspanne
266.38 269.60
Jahresspanne
243.85 316.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 266.17
- Eröffnung
- 267.01
- Bid
- 268.73
- Ask
- 269.03
- Tief
- 266.38
- Hoch
- 269.60
- Volumen
- 482
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- 0.55%
- 6-Monatsänderung
- -12.20%
- Jahresänderung
- -9.08%
