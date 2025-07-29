KurseKategorien
ESS: Essex Property Trust Inc

268.73 USD 2.56 (0.96%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESS hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 266.38 bis zu einem Hoch von 269.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Essex Property Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
266.38 269.60
Jahresspanne
243.85 316.10
Vorheriger Schlusskurs
266.17
Eröffnung
267.01
Bid
268.73
Ask
269.03
Tief
266.38
Hoch
269.60
Volumen
482
Tagesänderung
0.96%
Monatsänderung
0.55%
6-Monatsänderung
-12.20%
Jahresänderung
-9.08%
