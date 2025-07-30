Dövizler / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
267.56 USD 1.17 (0.44%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESS fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 267.16 ve Yüksek fiyatı olarak 269.92 aralığında işlem gördü.
Essex Property Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
267.16 269.92
Yıllık aralık
243.85 316.10
- Önceki kapanış
- 268.73
- Açılış
- 268.87
- Satış
- 267.56
- Alış
- 267.86
- Düşük
- 267.16
- Yüksek
- 269.92
- Hacim
- 464
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 0.12%
- 6 aylık değişim
- -12.58%
- Yıllık değişim
- -9.48%
21 Eylül, Pazar