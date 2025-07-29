통화 / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
267.56 USD 1.17 (0.44%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESS 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 267.16이고 고가는 269.92이었습니다.
Essex Property Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ESS News
일일 변동 비율
267.16 269.92
년간 변동
243.85 316.10
- 이전 종가
- 268.73
- 시가
- 268.87
- Bid
- 267.56
- Ask
- 267.86
- 저가
- 267.16
- 고가
- 269.92
- 볼륨
- 464
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 0.12%
- 6개월 변동
- -12.58%
- 년간 변동율
- -9.48%
