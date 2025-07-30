Valute / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
267.56 USD 1.17 (0.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESS ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 267.16 e ad un massimo di 269.92.
Segui le dinamiche di Essex Property Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
267.16 269.92
Intervallo Annuale
243.85 316.10
- Chiusura Precedente
- 268.73
- Apertura
- 268.87
- Bid
- 267.56
- Ask
- 267.86
- Minimo
- 267.16
- Massimo
- 269.92
- Volume
- 464
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 0.12%
- Variazione Semestrale
- -12.58%
- Variazione Annuale
- -9.48%
20 settembre, sabato