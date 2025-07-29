Divisas / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
265.47 USD 1.00 (0.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESS de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 264.00, mientras que el máximo ha alcanzado 266.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Essex Property Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
264.00 266.89
Rango anual
243.85 316.10
- Cierres anteriores
- 264.47
- Open
- 265.50
- Bid
- 265.47
- Ask
- 265.77
- Low
- 264.00
- High
- 266.89
- Volumen
- 686
- Cambio diario
- 0.38%
- Cambio mensual
- -0.67%
- Cambio a 6 meses
- -13.27%
- Cambio anual
- -10.18%
