ESS: Essex Property Trust Inc

265.47 USD 1.00 (0.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ESS de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 264.00, mientras que el máximo ha alcanzado 266.89.

Rango diario
264.00 266.89
Rango anual
243.85 316.10
Cierres anteriores
264.47
Open
265.50
Bid
265.47
Ask
265.77
Low
264.00
High
266.89
Volumen
686
Cambio diario
0.38%
Cambio mensual
-0.67%
Cambio a 6 meses
-13.27%
Cambio anual
-10.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B