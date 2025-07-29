货币 / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
265.47 USD 1.00 (0.38%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESS汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点264.00和高点266.89进行交易。
关注Essex Property Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESS新闻
- Essex Property Trust declares $2.57 quarterly dividend
- 3 Super-Reliable Real Estate Stocks to Buy and Hold for Passive Income
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Essex Property Trust (ESS) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Strong Crop of Earnings Eases Investors’ Economic Concerns
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Essex (ESS) Q2 Revenue Rises 6%
- Earnings call transcript: Essex Property’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Essex Property Q2 Core FFO Beats Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Essex Property Q2 Core FFO & Revenues Beat Estimates, '25 Views Raised
- Essex Property earnings beat by $1.96, revenue fell short of estimates
- Essex Property Trust (ESS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
日范围
264.00 266.89
年范围
243.85 316.10
- 前一天收盘价
- 264.47
- 开盘价
- 265.50
- 卖价
- 265.47
- 买价
- 265.77
- 最低价
- 264.00
- 最高价
- 266.89
- 交易量
- 686
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- -0.67%
- 6个月变化
- -13.27%
- 年变化
- -10.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值