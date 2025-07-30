Devises / ESS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ESS: Essex Property Trust Inc
267.56 USD 1.17 (0.44%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESS a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 267.16 et à un maximum de 269.92.
Suivez la dynamique Essex Property Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESS Nouvelles
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- Essex Property Trust declares $2.57 quarterly dividend
- 3 Super-Reliable Real Estate Stocks to Buy and Hold for Passive Income
- UDR (UDR) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Essex Property Trust (ESS) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Strong Crop of Earnings Eases Investors’ Economic Concerns
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Essex (ESS) Q2 Revenue Rises 6%
- Earnings call transcript: Essex Property’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Essex Property Q2 Core FFO Beats Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Essex Property Q2 Core FFO & Revenues Beat Estimates, '25 Views Raised
- Essex Property earnings beat by $1.96, revenue fell short of estimates
Range quotidien
267.16 269.92
Range Annuel
243.85 316.10
- Clôture Précédente
- 268.73
- Ouverture
- 268.87
- Bid
- 267.56
- Ask
- 267.86
- Plus Bas
- 267.16
- Plus Haut
- 269.92
- Volume
- 464
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 0.12%
- Changement à 6 Mois
- -12.58%
- Changement Annuel
- -9.48%
20 septembre, samedi