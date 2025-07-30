CotationsSections
ESS: Essex Property Trust Inc

267.56 USD 1.17 (0.44%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESS a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 267.16 et à un maximum de 269.92.

Suivez la dynamique Essex Property Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
267.16 269.92
Range Annuel
243.85 316.10
Clôture Précédente
268.73
Ouverture
268.87
Bid
267.56
Ask
267.86
Plus Bas
267.16
Plus Haut
269.92
Volume
464
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
0.12%
Changement à 6 Mois
-12.58%
Changement Annuel
-9.48%
