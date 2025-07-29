Валюты / ESS
ESS: Essex Property Trust Inc
265.47 USD 1.00 (0.38%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESS за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.00, а максимальная — 266.89.
Следите за динамикой Essex Property Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESS
Дневной диапазон
264.00 266.89
Годовой диапазон
243.85 316.10
- Предыдущее закрытие
- 264.47
- Open
- 265.50
- Bid
- 265.47
- Ask
- 265.77
- Low
- 264.00
- High
- 266.89
- Объем
- 686
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- -13.27%
- Годовое изменение
- -10.18%
