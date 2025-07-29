КотировкиРазделы
Валюты / ESS
Назад в Рынок акций США

ESS: Essex Property Trust Inc

265.47 USD 1.00 (0.38%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESS за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.00, а максимальная — 266.89.

Следите за динамикой Essex Property Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ESS

Дневной диапазон
264.00 266.89
Годовой диапазон
243.85 316.10
Предыдущее закрытие
264.47
Open
265.50
Bid
265.47
Ask
265.77
Low
264.00
High
266.89
Объем
686
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
-0.67%
6-месячное изменение
-13.27%
Годовое изменение
-10.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.