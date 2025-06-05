Moedas / COE
COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each
44.92 USD 0.64 (1.40%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COE para hoje mudou para -1.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.01 e o mais alto foi 45.00.
Veja a dinâmica do par de moedas 51Talk Online Education Group American depositary shares, each . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
44.01 45.00
Faixa anual
12.98 51.71
- Fechamento anterior
- 45.56
- Open
- 44.01
- Bid
- 44.92
- Ask
- 45.22
- Low
- 44.01
- High
- 45.00
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -1.40%
- Mudança mensal
- 23.75%
- Mudança de 6 meses
- 120.20%
- Mudança anual
- 176.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh