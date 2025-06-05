KurseKategorien
COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

45.55 USD 0.24 (0.53%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COE hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.00 bis zu einem Hoch von 46.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die 51Talk Online Education Group American depositary shares, each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.00 46.44
Jahresspanne
12.98 51.71
Vorheriger Schlusskurs
45.31
Eröffnung
45.99
Bid
45.55
Ask
45.85
Tief
45.00
Hoch
46.44
Volumen
7
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
25.48%
6-Monatsänderung
123.28%
Jahresänderung
180.31%
