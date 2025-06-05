Dövizler / COE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each
46.09 USD 0.78 (1.72%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COE fiyatı bugün 1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.00 ve Yüksek fiyatı olarak 46.44 aralığında işlem gördü.
51Talk Online Education Group American depositary shares, each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COE haberleri
- 51Talk Online Education Group (COE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 51Talk switches auditors from Marcum to Ernst & Young
- 51Talk Online Education Group to Present at the Small Cap Growth Virtual Investor Conference June 26th, 2025
- 51Talk Online Education Group to Present on the Emerging Growth Conference on June 17, 2025.
- 51Talk Online Education Group (COE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- 51Talk Online Education Group Announces First Quarter 2025 Results
- 51Talk Online Education Group to Report First Quarter 2025 Financial Results on Monday, June 9, 2025
Günlük aralık
45.00 46.44
Yıllık aralık
12.98 51.71
- Önceki kapanış
- 45.31
- Açılış
- 45.99
- Satış
- 46.09
- Alış
- 46.39
- Düşük
- 45.00
- Yüksek
- 46.44
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- 1.72%
- Aylık değişim
- 26.97%
- 6 aylık değişim
- 125.93%
- Yıllık değişim
- 183.63%
21 Eylül, Pazar