FiyatlarBölümler
Dövizler / COE
Geri dön - Hisse senetleri

COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

46.09 USD 0.78 (1.72%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COE fiyatı bugün 1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.00 ve Yüksek fiyatı olarak 46.44 aralığında işlem gördü.

51Talk Online Education Group American depositary shares, each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COE haberleri

Günlük aralık
45.00 46.44
Yıllık aralık
12.98 51.71
Önceki kapanış
45.31
Açılış
45.99
Satış
46.09
Alış
46.39
Düşük
45.00
Yüksek
46.44
Hacim
14
Günlük değişim
1.72%
Aylık değişim
26.97%
6 aylık değişim
125.93%
Yıllık değişim
183.63%
21 Eylül, Pazar