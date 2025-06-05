货币 / COE
COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each
44.99 USD 0.57 (1.25%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COE汇率已更改-1.25%。当日，交易品种以低点44.01和高点45.00进行交易。
关注51Talk Online Education Group American depositary shares, each 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
44.01 45.00
年范围
12.98 51.71
- 前一天收盘价
- 45.56
- 开盘价
- 44.01
- 卖价
- 44.99
- 买价
- 45.29
- 最低价
- 44.01
- 最高价
- 45.00
- 交易量
- 9
- 日变化
- -1.25%
- 月变化
- 23.94%
- 6个月变化
- 120.54%
- 年变化
- 176.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值