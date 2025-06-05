КотировкиРазделы
Валюты / COE
Назад в Рынок акций США

COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

45.56 USD 1.02 (2.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COE за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.00, а максимальная — 45.56.

Следите за динамикой 51Talk Online Education Group American depositary shares, each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости COE

Дневной диапазон
44.00 45.56
Годовой диапазон
12.98 51.71
Предыдущее закрытие
46.58
Open
44.03
Bid
45.56
Ask
45.86
Low
44.00
High
45.56
Объем
5
Дневное изменение
-2.19%
Месячное изменение
25.51%
6-месячное изменение
123.33%
Годовое изменение
180.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.