CotationsSections
Devises / COE
Retour à Actions

COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

46.09 USD 0.78 (1.72%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COE a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.00 et à un maximum de 46.44.

Suivez la dynamique 51Talk Online Education Group American depositary shares, each . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COE Nouvelles

Range quotidien
45.00 46.44
Range Annuel
12.98 51.71
Clôture Précédente
45.31
Ouverture
45.99
Bid
46.09
Ask
46.39
Plus Bas
45.00
Plus Haut
46.44
Volume
14
Changement quotidien
1.72%
Changement Mensuel
26.97%
Changement à 6 Mois
125.93%
Changement Annuel
183.63%
20 septembre, samedi