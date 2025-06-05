QuotazioniSezioni
Valute / COE
Tornare a Azioni

COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

46.09 USD 0.78 (1.72%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COE ha avuto una variazione del 1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.00 e ad un massimo di 46.44.

Segui le dinamiche di 51Talk Online Education Group American depositary shares, each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COE News

Intervallo Giornaliero
45.00 46.44
Intervallo Annuale
12.98 51.71
Chiusura Precedente
45.31
Apertura
45.99
Bid
46.09
Ask
46.39
Minimo
45.00
Massimo
46.44
Volume
14
Variazione giornaliera
1.72%
Variazione Mensile
26.97%
Variazione Semestrale
125.93%
Variazione Annuale
183.63%
21 settembre, domenica