COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each

45.31 USD 0.39 (0.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COEの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり45.29の安値と45.31の高値で取引されました。

51Talk Online Education Group American depositary shares, each ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COE News

1日のレンジ
45.29 45.31
1年のレンジ
12.98 51.71
以前の終値
44.92
始値
45.30
買値
45.31
買値
45.61
安値
45.29
高値
45.31
出来高
3
1日の変化
0.87%
1ヶ月の変化
24.82%
6ヶ月の変化
122.11%
1年の変化
178.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K