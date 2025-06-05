통화 / COE
COE: 51Talk Online Education Group American depositary shares, each
46.09 USD 0.78 (1.72%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COE 환율이 오늘 1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.00이고 고가는 46.44이었습니다.
51Talk Online Education Group American depositary shares, each 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
COE News
일일 변동 비율
45.00 46.44
년간 변동
12.98 51.71
- 이전 종가
- 45.31
- 시가
- 45.99
- Bid
- 46.09
- Ask
- 46.39
- 저가
- 45.00
- 고가
- 46.44
- 볼륨
- 14
- 일일 변동
- 1.72%
- 월 변동
- 26.97%
- 6개월 변동
- 125.93%
- 년간 변동율
- 183.63%
20 9월, 토요일