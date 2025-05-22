Moedas / BHLB
BHLB: Berkshire Hills Bancorp Inc
26.12 USD 0.17 (0.65%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHLB para hoje mudou para -0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.91 e o mais alto foi 26.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Berkshire Hills Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BHLB Notícias
- Bitcoin hits record high over $123k on rate cuts, corporate treasury cheer
- Do Options Traders Know Something About Berkshire Hills Stock We Don't?
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Berkshire Hills (BHLB) Q2 2025 Earnings Transcript
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Berkshire Hills Bancorp earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Faixa diária
25.91 26.62
Faixa anual
22.27 32.36
- Fechamento anterior
- 26.29
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.12
- Ask
- 26.42
- Low
- 25.91
- High
- 26.62
- Volume
- 1.920 K
- Mudança diária
- -0.65%
- Mudança mensal
- 7.22%
- Mudança de 6 meses
- -8.58%
- Mudança anual
- -5.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh