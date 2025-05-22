Валюты / BHLB
BHLB: Berkshire Hills Bancorp Inc
26.12 USD 0.17 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHLB за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 26.62.
Следите за динамикой Berkshire Hills Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BHLB
- Bitcoin hits record high over $123k on rate cuts, corporate treasury cheer
- Do Options Traders Know Something About Berkshire Hills Stock We Don't?
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Berkshire Hills (BHLB) Q2 2025 Earnings Transcript
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Berkshire Hills Bancorp earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Дневной диапазон
25.91 26.62
Годовой диапазон
22.27 32.36
- Предыдущее закрытие
- 26.29
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.12
- Ask
- 26.42
- Low
- 25.91
- High
- 26.62
- Объем
- 1.920 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 7.22%
- 6-месячное изменение
- -8.58%
- Годовое изменение
- -5.22%
