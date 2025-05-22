クォートセクション
通貨 / BHLB
株に戻る

BHLB: Berkshire Hills Bancorp Inc

26.12 USD 0.17 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHLBの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり25.91の安値と26.62の高値で取引されました。

Berkshire Hills Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHLB News

1日のレンジ
25.91 26.62
1年のレンジ
22.27 32.36
以前の終値
26.29
始値
26.29
買値
26.12
買値
26.42
安値
25.91
高値
26.62
出来高
1.920 K
1日の変化
-0.65%
1ヶ月の変化
7.22%
6ヶ月の変化
-8.58%
1年の変化
-5.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K