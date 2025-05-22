Währungen / BHLB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BHLB: Berkshire Hills Bancorp Inc
26.12 USD 0.17 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHLB hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.91 bis zu einem Hoch von 26.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Berkshire Hills Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BHLB News
- Bitcoin hits record high over $123k on rate cuts, corporate treasury cheer
- Do Options Traders Know Something About Berkshire Hills Stock We Don't?
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Berkshire Hills (BHLB) Q2 2025 Earnings Transcript
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Berkshire Hills Bancorp earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Tagesspanne
25.91 26.62
Jahresspanne
22.27 32.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.29
- Eröffnung
- 26.29
- Bid
- 26.12
- Ask
- 26.42
- Tief
- 25.91
- Hoch
- 26.62
- Volumen
- 1.920 K
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- 7.22%
- 6-Monatsänderung
- -8.58%
- Jahresänderung
- -5.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K