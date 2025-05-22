Dövizler / BHLB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BHLB: Berkshire Hills Bancorp Inc
26.12 USD 0.17 (0.65%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHLB fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.91 ve Yüksek fiyatı olarak 26.62 aralığında işlem gördü.
Berkshire Hills Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BHLB haberleri
- Bitcoin hits record high over $123k on rate cuts, corporate treasury cheer
- Do Options Traders Know Something About Berkshire Hills Stock We Don't?
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Berkshire Hills (BHLB) Q2 2025 Earnings Transcript
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Berkshire Hills Bancorp earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Günlük aralık
25.91 26.62
Yıllık aralık
22.27 32.36
- Önceki kapanış
- 26.29
- Açılış
- 26.29
- Satış
- 26.12
- Alış
- 26.42
- Düşük
- 25.91
- Yüksek
- 26.62
- Hacim
- 1.920 K
- Günlük değişim
- -0.65%
- Aylık değişim
- 7.22%
- 6 aylık değişim
- -8.58%
- Yıllık değişim
- -5.22%
21 Eylül, Pazar