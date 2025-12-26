Visão Geral (Timeframe M3/Alavancagem 1:1000)

O Gold Flow Trader Plus é um sistema automatizado de negociação (Expert Advisor) desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (Ouro), com foco absoluto em disciplina operacional, controle rigoroso de risco e preservação de capital.

Este Expert Advisor foi projetado para operar apenas quando as condições de mercado são favoráveis, evitando entradas em ambientes de alto risco, instabilidade excessiva ou baixa qualidade técnica.

Seu objetivo não é operar o tempo todo, mas priorizar qualidade de entradas, estrutura técnica e sobrevivência no longo prazo.

Modo de Operação (IMPORTANTE)

👉 Esta versão opera EXCLUSIVAMENTE em posições de COMPRA (BUY).

O EA não abre operações de VENDA (SELL) nesta versão.

Uma versão SELL dedicada está em desenvolvimento e poderá ser lançada futuramente como produto ou atualização separada, mantendo a mesma filosofia de controle de risco.

Essa decisão foi adotada para:

Manter a estratégia clara, objetiva e especializada

Reduzir risco operacional

Evitar conflitos de lógica em tendências do mercado de Ouro

Timeframe de Operação (OBRIGATÓRIO)

👉 O Gold Flow Trader Plus foi desenvolvido para operar exclusivamente no timeframe M3 (3 minutos).

O EA deve ser utilizado apenas em gráficos M3

O uso em outros timeframes não é suportado

Resultados obtidos fora do M3 não refletem o comportamento real do sistema

Toda a lógica de entradas, filtros, bloqueios, trailing stop e Stop Loss foi calibrada especificamente para o M3, considerando a microestrutura e a volatilidade do Ouro nesse intervalo.

98% dos inputs foram bloqueados para proteger o cliente de risco, qualquer parâmetro que seja alterado pode causa a perda de eficiência do robô.

Alavancagem Obrigatória

👉 Este Expert Advisor foi projetado para operar com alavancagem 1:1000.

A lógica de:

Dimensionamento de lote

Consumo de margem

Proteções internas

foi desenvolvida considerando exclusivamente alavancagem 1:1000.

O uso de alavancagens menores (ex.: 1:500, 1:200 ou 1:100) pode:

Reduzir o lote máximo permitido

Gerar rejeição de ordens por margem insuficiente

Alterar o comportamento operacional do EA

✔ Para funcionamento correto e conforme projetado, a alavancagem 1:1000 é obrigatória.

Lógica de Negociação

O Gold Flow Trader Plus utiliza um conjunto robusto de filtros técnicos, incluindo:

Confirmação de tendência de alta

Filtros de fluxo de mercado

Análise dinâmica de volatilidade

Bloqueios inteligentes em condições adversas

O sistema evita operar automaticamente quando detecta:

Spread excessivo

Volatilidade inadequada

Mercado lateral ou instável

Tendências desfavoráveis em timeframes superiores

Cada nova entrada somente ocorre quando TODOS os filtros técnicos e regras de proteção são simultaneamente atendidos.

Gestão de Posições

O EA pode manter mais de uma posição BUY simultaneamente, desde que cada nova operação cumpra integralmente os critérios do sistema.

O Gold Flow Trader Plus NÃO utiliza:

Grid

Martingale

Recuperação de perdas

Empilhamento agressivo

Cada operação:

É aberta de forma independente

Possui Stop Loss individual

Respeita atraso mínimo entre entradas

Pode ser automaticamente bloqueada em caso de prejuízo flutuante elevado ou sequência de perdas

Essa abordagem permite aproveitar tendências de alta de forma controlada, sem comprometer o gerenciamento de risco.

Principais Características

Opera exclusivamente XAUUSD (Ouro)

Estratégia BUY-only (nesta versão)

Timeframe obrigatório: M3

Lógica baseada em tendência, fluxo e volatilidade

Permite múltiplas posições BUY de forma controlada

Stop Loss e trailing dinâmicos baseados em percentual do preço do Ouro

Filtros avançados para evitar condições ruins de mercado

Mecanismos Internos de Proteção

Trailing stop progressivo

Bloqueio de novas entradas por prejuízo flutuante

Cooldown após sequências de perdas

Proteção diária

Controle seu Lote (Proteção de Capital)

O Gold Flow Trader Plus foi desenvolvido com foco real na segurança da conta do usuário.

Recomendamos que faça testes e simule qual valor pode iniciar sem se expor de forma desproporcional.

Gerenciamento de Risco (Transparente)

Mesmo com todas as proteções:

Perdas podem ocorrer

Drawdowns fazem parte do trading

Resultados passados não garantem resultados futuros

O Gold Flow Trader Plus não promete lucro e não elimina riscos.

É indicado para traders que valorizam controle, consistência e longevidade, não promessas irreais.

Uso Recomendado

Utilize lotes conservadores

Opere com: Corretora confiável Spread estável Timeframe M3 (obrigatório) Alavancagem 1:1000 (obrigatória)



Aviso Final

O Gold Flow Trader Plus é um sistema técnico, disciplinado e conservador, focado exclusivamente em operações de COMPRA (BUY) nesta versão.

Ele não busca “ganhar todas as operações” nem utiliza atalhos arriscados.

Seu propósito é operar com método, controlar risco e proteger capital, mesmo em cenários adversos.



Nas imagens de exemplo são mostrados dois testes, um mais agressivo e um mais conservador. Faça somente o que for condizente com sua realidade

