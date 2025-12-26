Gold Flow Trader Plus

Gold Flow Trader Plus — Descrição Oficial

Visão Geral (Timeframe M3/Alavancagem 1:1000)

O Gold Flow Trader Plus é um sistema automatizado de negociação (Expert Advisor) desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (Ouro), com foco absoluto em disciplina operacional, controle rigoroso de risco e preservação de capital.

Este Expert Advisor foi projetado para operar apenas quando as condições de mercado são favoráveis, evitando entradas em ambientes de alto risco, instabilidade excessiva ou baixa qualidade técnica.
Seu objetivo não é operar o tempo todo, mas priorizar qualidade de entradas, estrutura técnica e sobrevivência no longo prazo.

Modo de Operação (IMPORTANTE)

👉 Esta versão opera EXCLUSIVAMENTE em posições de COMPRA (BUY).

  • O EA não abre operações de VENDA (SELL) nesta versão.

  • Uma versão SELL dedicada está em desenvolvimento e poderá ser lançada futuramente como produto ou atualização separada, mantendo a mesma filosofia de controle de risco.

Essa decisão foi adotada para:

  • Manter a estratégia clara, objetiva e especializada

  • Reduzir risco operacional

  • Evitar conflitos de lógica em tendências do mercado de Ouro

Timeframe de Operação (OBRIGATÓRIO)

👉 O Gold Flow Trader Plus foi desenvolvido para operar exclusivamente no timeframe M3 (3 minutos).

  • O EA deve ser utilizado apenas em gráficos M3

  • O uso em outros timeframes não é suportado

  • Resultados obtidos fora do M3 não refletem o comportamento real do sistema

Toda a lógica de entradas, filtros, bloqueios, trailing stop e Stop Loss foi calibrada especificamente para o M3, considerando a microestrutura e a volatilidade do Ouro nesse intervalo.

98% dos inputs foram bloqueados para proteger o cliente de risco, qualquer parâmetro que seja alterado pode causa a perda de eficiência do robô. 

Alavancagem Obrigatória

👉 Este Expert Advisor foi projetado para operar com alavancagem 1:1000.

A lógica de:

  • Dimensionamento de lote

  • Consumo de margem

  • Proteções internas

foi desenvolvida considerando exclusivamente alavancagem 1:1000.

O uso de alavancagens menores (ex.: 1:500, 1:200 ou 1:100) pode:

  • Reduzir o lote máximo permitido

  • Gerar rejeição de ordens por margem insuficiente

  • Alterar o comportamento operacional do EA

Para funcionamento correto e conforme projetado, a alavancagem 1:1000 é obrigatória.

Lógica de Negociação

O Gold Flow Trader Plus utiliza um conjunto robusto de filtros técnicos, incluindo:

  • Confirmação de tendência de alta

  • Filtros de fluxo de mercado

  • Análise dinâmica de volatilidade

  • Bloqueios inteligentes em condições adversas

O sistema evita operar automaticamente quando detecta:

  • Spread excessivo

  • Volatilidade inadequada

  • Mercado lateral ou instável

  • Tendências desfavoráveis em timeframes superiores

Cada nova entrada somente ocorre quando TODOS os filtros técnicos e regras de proteção são simultaneamente atendidos.

Gestão de Posições

O EA pode manter mais de uma posição BUY simultaneamente, desde que cada nova operação cumpra integralmente os critérios do sistema.

O Gold Flow Trader Plus NÃO utiliza:

  • Grid

  • Martingale

  • Recuperação de perdas

  • Empilhamento agressivo

Cada operação:

  • É aberta de forma independente

  • Possui Stop Loss individual

  • Respeita atraso mínimo entre entradas

  • Pode ser automaticamente bloqueada em caso de prejuízo flutuante elevado ou sequência de perdas

Essa abordagem permite aproveitar tendências de alta de forma controlada, sem comprometer o gerenciamento de risco.

Principais Características

  • Opera exclusivamente XAUUSD (Ouro)

  • Estratégia BUY-only (nesta versão)

  • Timeframe obrigatório: M3

  • Lógica baseada em tendência, fluxo e volatilidade

  • Permite múltiplas posições BUY de forma controlada

  • Stop Loss e trailing dinâmicos baseados em percentual do preço do Ouro

  • Filtros avançados para evitar condições ruins de mercado

Mecanismos Internos de Proteção

  • Trailing stop progressivo

  • Bloqueio de novas entradas por prejuízo flutuante

  • Cooldown após sequências de perdas

  • Proteção diária 

Controle seu Lote (Proteção de Capital) 

O Gold Flow Trader Plus foi desenvolvido com foco real na segurança da conta do usuário.

Recomendamos que faça testes e simule qual valor pode iniciar sem se expor de forma desproporcional.

Gerenciamento de Risco (Transparente)

Mesmo com todas as proteções:

  • Perdas podem ocorrer

  • Drawdowns fazem parte do trading

  • Resultados passados não garantem resultados futuros

O Gold Flow Trader Plus não promete lucro e não elimina riscos.
É indicado para traders que valorizam controle, consistência e longevidade, não promessas irreais.

Uso Recomendado

  • Utilize lotes conservadores

  • Opere com:

    • Corretora confiável

    • Spread estável

    • Timeframe M3 (obrigatório)

    • Alavancagem 1:1000 (obrigatória)

Aviso Final

O Gold Flow Trader Plus é um sistema técnico, disciplinado e conservador, focado exclusivamente em operações de COMPRA (BUY) nesta versão.

Ele não busca “ganhar todas as operações” nem utiliza atalhos arriscados.
Seu propósito é operar com método, controlar risco e proteger capital, mesmo em cenários adversos.

Nas imagens de exemplo são mostrados dois testes, um mais agressivo e um mais conservador. Faça somente o que for condizente com sua realidade


Produtos recomendados
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Experts
Moving Regression Bands EA  Descrição O Moving Regression Bands EA é um robusto sistema de trading automatizado que utiliza análise de regressão polinomial para identificar oportunidades de mercado. Baseado em bandas de regressão móvel, este EA oferece uma abordagem matemática e estatística para trading. Características Principais Análise Avançada : Utiliza regressão polinomial para calcular tendências e bandas de volatilidade Flexibilidade Operacional : Modos Normal e Inverso para diferentes e
MMM Kelner Channels
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in Keltner Channel indicator and a Moving Average to ensure the signals. Short and Long positions are treated separetely with different stop levels, lots volume, quantity of simultaneous pending positions and trailing stop loss distances; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 94% of assertiveness; 
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experts
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Robô de Grade Automática com Inteligência Dinâmica (GBP/JPY) Um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5 desenvolvido com lógica de operação em grade (grid trading), combinando controle de risco, inteligência adaptativa e gerenciamento automático de lucros. Alta Performance Comprovada Com mais de 1800 operações simuladas e um Fator de Lucro de 7.1 , o EA_Fibo se destaca por sua excelente capacidade de adaptação ao mercado e estratégias de defesa robustas. Seu sistema d
CMFXGold
Chethan V
Experts
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
EA Universe MT5
Sergey Batudayev
Experts
Universo   consultor de negociação       é um robô de negociação para MT5, que tem em seu arsenal a capacidade de negociar nos seguintes indicadores: MACD CCI WPR AO ESTOCÁSTICO MOMENTUM DEMARCADOR A escolha de um indicador negociado pode ser feita nas configurações internas do consultor. O período de trabalho do consultor H1, mas também pode ser usado em um TF mais jovem, aumentará o número de transações, respectivamente a lucratividade e o risco. Pares de negociação recomendados: EURUSD, GBPCA
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
O EA Scalper BigBoss Ultra Z é um EA de scalping preciso para o EURUSD no período M5 (5 minutos). O BigBoss Scalper Ultra Z é um Expert Advisor (EA) especificamente concebido para estratégias de scalping de precisão no par EURUSD, operando na plataforma MetaTrader 5 com o período M5 (5 minutos). Este EA foi desenvolvido para traders que procuram uma execução rápida e uma gestão de risco controlada, uma vez que utiliza um Take Profit de 12 pips e um Stop Loss de 11 pips. Resultados do Backtest
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
O CLS você NÃO TERÁ PREJUIZO , desde que você tenha uma gestão do capital É impossível ter prejuízo com o CLS, porque?  Ele funciona comprando e vendendo dois pares de moedas correlacionado positivamente. Isso quer dizer que, quando o PAR 1 Sobe o PAR 2 também sobe.. porem, existe algo que acontece no mercado que é a distorção da razão de preço. Ou seja, quando o PAR 1 Sobe e o PAR 2 cai, é ai que entramos, comprando o Par 2 e vendendo o Par 1..  Isso parece simples mas não é, é preciso sabe
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA de Grade Avançado para MT5 Maximum Infinity Pro é um Expert Advisor (EA) de nível profissional projetado para o MetaTrader 5, combinando lógica avançada de negociação em grade com gerenciamento de risco robusto e estratégias adaptativas de entrada/saída. Este EA é adequado tanto para traders iniciantes quanto para experientes que desejam uma solução de negociação confiável, flexível e totalmente automatizada. Principais Características Sistema de Grade Inteligente (Sma
Salvador Mt5
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
Genaral: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD Use on M5 EA was opimized only on 2020 year Signals: There is a good rational algorithm. Work of 3 indicators:   WRP, DeMarker, CCI (from 3 timeframes)   (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on
FREE
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
GoldEnigmaPro
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldEnigmaPro – RSI-Powered Strategy  GoldEnigmaPro is a fully automated Expert Advisor designed for precise breakout trading using the power of RSI-based signals. This EA intelligently places orders near overbought and oversold RSI zones to capture sharp momentum-driven price movements—ideal for gold (XAUUSD) and volatile pairs. Key Features Breakout Entry Logic : Waits for price confirmation beyond RSI zones to reduce false signals. ️ Stop Loss & Trailing Stop : SL and trailing stop are
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Experts
Apresentação:  - O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar). Funcionamento:  - Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado  - Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD Funciona
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Experts
Origin Gold Sonic R EA – Automated Trading for XAU/USD (1H) Overview Origin Gold Sonic R EA is a fully automated Expert Advisor designed to trade XAU/USD (Gold) on the H1 timeframe using the Sonic R Strategy. This EA intelligently combines trend analysis, volume-based confirmations, and dynamic support/resistance levels to enter and exit trades with precision. Key Features Fully Automated Trading – Executes buy and sell orders without manual intervention. Advanced Trend Detection – Uses moving
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Experts
Oferta de Lançamento por Tempo Limitado Smart TrendGrid EA é um Consultor Especialista profissional (Expert Advisor) projetado para combinar a precisão de seguimento de tendência com a flexibilidade de um sistema baseado em grade ( grid ). Ele integra ferramentas analíticas avançadas e controle inteligente de risco para manter consistência e adaptabilidade em diferentes condições de mercado. O sistema identifica a tendência principal do mercado usando o indicador SuperTrend , enquanto combina R
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
Experts
Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex. Основные особенности GolderCross: Алгоритм скользящих средних (MA) : Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов. Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия. Интуитивно понятные настро
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experts
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
Spyke Ley EA
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
The Spyke Ley is an Expert Advisor (EA) that detects a change of trend based on the indicators Stochastic Oscillator and Moving Average. This EA is designed to trade all currency forex-assets, metal, commodities, Volatility Indices, with and against spikes on the Boom and Crash Indices.  Additional analysis techniques implemented for an active trade to flow with the trend. Spyke Ley Expert Advisor Recommended Guide lines Input Settings: MagicNumber - (Unique number per chart e.g 34505) XAUUS
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experts
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Pass your prop firm challenge with confidence using the most advanced Opening Range Breakout EA designed specifically for FTMO, FundedNext, The5ers, and other funded trader programs CUSTOM PRESET AT USER
MMM CCI and MA Plus
Andre Tavares
Experts
The strateggy: This EA has built-in CCI and MA indicators to determine the assets prices trend directions. The Commodity Channel Index  (CCI) determines the trend directions by measuring the prices oscilations as the two Moving Averages (MAs) conffirm the trends as they cross each other; The EA has different inputs for long and short positions because tests show it is more efficient; It works with Trailing Stop Loss technique to protect the profiting positions. The Short Positions Inputs: Take p
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experts
O robô utiliza um dos indicadores mais utilizados na Ásia: NUVEM DE ICHIMOKU Existem duas estratégias de negociação: Cruzamento das linhas Tenkan e Kijun e; Cruzamento das linhas do Kumo. Suporte e dúvidas dos produtos no link Abaixo: Suporte As aberturas de posição são baseadas nos parâmetros identificados como sinais, caso ative todos o robô emitirá ordem de negociação somente se o número de sinais for maior que o mínimo estipulado pelo usuário. Caso tenha dúvidas sobre o robô ou queira
Os compradores deste produto também adquirem
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experts
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Sevolter
Yuriy Bykov
Experts
Um consultor especialista em várias moedas que combina muitas estratégias simples que funcionam simultaneamente. Cada estratégia é baseada em um algoritmo de negociação simples durante momentos de mercado com maior volatilidade. Cada estratégia foi otimizada nos últimos cinco anos. O Expert Advisor usa o princípio estatístico de "justiça da multidão": ele calcula a média de sinais de diferentes estratégias e abre posições de mercado na direção preferida. Este princípio, juntamente com o trabalho
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
LeBro 2
Levon Manukyan
Experts
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Experts
PROP FIRM READY!  The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number o
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experts
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
GOLD longterm
G Sridhar
Experts
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experts
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experts
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Experts
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Experts
PROP FIRM READY!   EA não usa grade, martingale, etc. O Expert Advisor opera com estocástico duplo H1/H4 e stop móvel. O Expert Advisor opera simultaneamente com 30 símbolos padrão. Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos. Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para os menores spreads IMPORTANTE:    É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados! Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado               - pelo menos 1
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experts
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
Experts
Quant Apex EA Disclaimer & Terms This bot is designed and optimized for prop firm challenges and evaluation accounts. Overview Quant Apex EA is a fully automated breakout trading system built for precision and consistency during high-probability market sessions. It identifies recent price ranges, places pending orders above and below key breakout levels, and manages open positions dynamically using multi-take-profit logic, trailing stops, and break-even mechanisms. The EA integrates volume and
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Prime MT5 — Assessor de Negociação Profissional para MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 é um assessor especialista de nova geração, criado para traders que valorizam automação, estabilidade e um rigoroso controle de risco. O algoritmo combina análise inteligente de mercado com um sistema de gestão de capital, garantindo execução precisa das operações e adaptação a diferentes condições de mercado. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de c
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Experts
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experts
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE STOP GAMBLING. TRADE LIKE A HEDGE FUND. Tired of guessing market direction? Sick of the trend reversing the moment you enter a trade? Stop guessing. Major banks and fund managers don't guess; they use MATH. Now, you have that power too. ONR Correlation Master Pro is not an ordinary indicator bot. It is a professional Statistical Arbitrage (Pairs Trading) system designed to exploit price inefficiencies. It focuses on the relationship
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Experts
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário