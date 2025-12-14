DualGrid

5

Consultor Especialista DualGrid

DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação.


Após a compra, envie-me uma mensagem privada imediatamente para receber os arquivos de configuração e as instruções.


Sinal ao vivo: Clique aqui


Após 5 vendas, o preço aumentará rapidamente! Nosso preço final é de US$ 1800.


Arquitetura Estratégica

  • EA One – Grade Atrasada (Martingale Configurável)

A primeira estratégia é um sistema de grade com atraso que oferece controle total sobre o uso da estratégia martingale. Os traders podem ativar ou desativar completamente a martingale diretamente nas configurações. Ao definir a configuração “Lots Multiply EA One” como 1, a estratégia se converte automaticamente em um sistema de grade puro, sem martingale. Isso torna o DualGrid um dos poucos EAs em que o comportamento da martingale pode ser totalmente neutralizado por meio de uma única configuração, oferecendo maior flexibilidade para abordagens de negociação conservadoras. Nas configurações, você pode ativar ou desativar a negociação ao vivo para compra ou venda individualmente. Por exemplo, se a compra estiver definida como verdadeira e a venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de compra e nenhuma posição de venda.

  • EA Two – Grade Super Atrasada (Lógica Martingale Fixa)

A segunda estratégia é uma grade super atrasada que opera com uma lógica martingale interna que não pode ser modificada pela entrada de dados. Essa estratégia foi projetada intencionalmente para ser mais agressiva e foi refinada por meio de extensos testes, otimizações e ajustes de parâmetros. Durante testes internos e simulações históricas, essa estratégia demonstrou comportamento estável com características de drawdown controladas em diversas condições de mercado. Nas entradas, você pode habilitar ou desabilitar a negociação ao vivo para Compra ou Venda individualmente. Por exemplo, se Compra estiver definida como verdadeira e Venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de Compra e nenhuma posição de Venda.


Lógica de backtesting e negociação ao vivo

Para cumprir os requisitos de verificação do MQL5, se ambas as estratégias estiverem desativadas durante o backtesting, o EA ativará automaticamente uma delas para evitar que o sistema o sinalize como não funcional.

Em contas reais, os traders podem desativar ambas as estratégias, se desejarem. Nesses casos, nenhuma negociação será executada. No entanto, não é recomendável executar ambas as estratégias simultaneamente em contas reais, pois isso pode resultar em um grande número de operações simultâneas que podem sobrecarregar a conta.


Cronograma e comportamento do mercado

O DualGrid pode ser testado em intervalos de tempo que variam de M10 a M30, sendo M30 o intervalo de tempo recomendado tanto para testes quanto para negociação em tempo real. O EA aplica uma lógica de filtragem rigorosa para reduzir o ruído do mercado, o que pode resultar em menos negociações por dia ou períodos sem nenhuma negociação. Esse comportamento é intencional e reflete o modelo de execução cauteloso do EA, e não qualquer mau funcionamento.


Compatibilidade de backtesting

Caso ocorra algum problema durante o backtesting:

  • Use a demonstração do MetaQuotes
  • Realize testes com ticks 100% reais.
Este EA foi altamente otimizado e, dependendo do período selecionado e das condições de backtesting, alguns modos podem apresentar perdas. O drawdown geral permanece controlado e consistente com o comportamento dos sinais em tempo real. Os parâmetros finais foram validados por meio de execução em tempo real durante um período prolongado, com os resultados de desempenho influenciados pelas configurações de risco e pela seleção do tamanho do lote. A taxa de acerto em uma conta de negociação real não é 100% garantida.


Nota sobre compatibilidade com corretoras

DualGrid não é compatível com Exness.


Funcionalidades de Gestão de Riscos e Lotes

  • Função Lotes por Saldo: Permite o dimensionamento automático do tamanho do lote com base no crescimento da conta e nos limites de saldo definidos pelo usuário.
  • Controle automático de risco de lote: os traders podem escolher entre o dimensionamento automático de lotes com base no risco ou o controle totalmente manual do tamanho do lote.
  • Modo de lote manual: O lote automático pode ser totalmente desativado, permitindo que o EA negocie estritamente com um tamanho de lote fixo.


Personalização

  • Personalização do tema e das cores do gráfico
  • Controle independente de ambas as estratégias
  • Configuração flexível de risco e dimensionamento de lotes


Resumo

O DualGrid foi projetado para traders que valorizam adaptabilidade, execução disciplinada e lógica de grade estruturada. Com sua estrutura de estratégia dupla, controle de martingale configurável e filtragem de mercado criteriosa, o EA prioriza a estabilidade e a exposição controlada em vez de operações excessivas e agressivas.

Comentários 2
Rakesh Kumar
2259
Rakesh Kumar 2025.12.20 13:05 
 

Excellent Grid EA with a strong focus on risk management — you can really see the difference in how it trades. The author is very supportive and responds quickly, which makes the whole experience even better. Highly recommended!

Produtos recomendados
GOLD Stone
Ken Iijima
Experts
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD. The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be ab
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Experts
O EA Builder é uma ferramenta que lhe permite criar o seu próprio algoritmo e adaptá-lo ao seu próprio estilo comercial. Negociação clássica, grelha, martingale, combinação de indicadores com as suas configurações pessoais, ordens independentes ou DCA, TP/SL visível ou invisível, trailing stop, sistema de cobertura de perdas, sistema de break-even, horas de negociação, tamanho da posição automática e muito mais... O EA Builder tem tudo o que precisa para criar a sua EA perfeita. Há um número inf
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
Gold Surge
Sergey Fateev
Experts
Gold Surge Gold Surge is a simple Expert Advisor trading on the XAUUSD instrument. There is no "artificial intelligence" in it, there is no rigged story, there is no guaranteed result that you will become a millionaire and the like. There is only a result here and now. live signal Recommendations Currency Pair : XAUUSD Time Frames : Any Minimum Deposit : $100 Account Type : ECN, Raw, or Razor with very low spreads. Brokers : Tickmill, Fusion Marketing To achieve the best results, it is cruc
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experts
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
Lux Trade XAU
Viktoriia Liubchak
4.5 (2)
Experts
Lux Trade XAU is an automated trading advisor designed for intraday trading on the XAUUSD (gold) pair. It uses technical analysis tools and adaptive logic to operate during periods of high market activity. Key Features: • Developed for XAUUSD The advisor is tailored for trading one of the most volatile instruments — gold paired with the US dollar. • Market Condition Analysis Combines candlestick patterns, support/resistance levels, and technical indicators to evaluate potential setups. • Fully
Biesuz
Yoan, Sylvain Biesuz
Experts
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Babylon MT5
Sergey Ermolov
Experts
O   Babylon Expert Advisor   negoceia em níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte e resistência são determinados com base num algoritmo genético baseado em inteligência artificial. Isto permite-lhe abrir negociações não só em níveis que já são visíveis na história, mas também nos níveis esperados que podem ser formados no futuro. Além disso, a negociação apenas na direção do trend aumenta a confiabilidade e minimiza possíveis drawdowns.  Após a compra, envie-me uma mensagem privada
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador de média móvel Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a praticamente qualquer instrumento de negociação. Sistema de recuperação de drawdown, sobreposição de ordens perdidas e proteção de
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalper de alta velocidade com seleção automática de parâmetros para cada par de moedas automaticamente. Você sonha com um consultor que calcule automaticamente os parâmetros de negociação? Otimizado e ajustado automaticamente? A versão completa do sistema para o MetaTrader 4:    Scalper  TickSniper  para MetaTrader 4 \ TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. Para começar a negociar co
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Torn MT5
Evgeniy Zhdan
Experts
A trend trading expert uses a breakout strategy in the direction of the main trend. The EA has a unique deposit protection system that allows you to safely exit the drawdown in the event of a trend reversal. The Expert Advisor uses an indicator (built into the Expert Advisor): https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD. Torn for MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/64432/ The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floati
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Volatility 75 Slow and Steady Bot
Peter Jack David Ackermann
Experts
The "Volatility 75 - Slow and Steady" Expert Advisor was designed to trade on Volatility 75, which is only available by using the Deriv broker. I would not recommend using it on any other symbol other than  Volatility 75, although it will work on other symbols, this bot was optimized and coded with Volatility 75(Vix75) in mind. If used on any other symbol, you will need to find settings that work well with that symbol. Even though the current version has been optimized for the current year, b
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Experts
Zenth – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros Por que se contentar com o médio? Zenth não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição a riscos inteligentes e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos. Construído para Traders que Pensam à Frente Como ele negocia:  Opera com base em formações de vela
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Experts
Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Mais do autor
GVolt
DRT Circle
4.2 (10)
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado c
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Extractors
DRT Circle
5 (1)
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenvo
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenv
GVolt MT4
DRT Circle
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pr
Filtro:
1036086
496
1036086 2025.12.23 12:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Rakesh Kumar
2259
Rakesh Kumar 2025.12.20 13:05 
 

Excellent Grid EA with a strong focus on risk management — you can really see the difference in how it trades. The author is very supportive and responds quickly, which makes the whole experience even better. Highly recommended!

Responder ao comentário