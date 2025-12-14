DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação.





Arquitetura Estratégica

EA One – Grade Atrasada (Martingale Configurável)

A primeira estratégia é um sistema de grade com atraso que oferece controle total sobre o uso da estratégia martingale. Os traders podem ativar ou desativar completamente a martingale diretamente nas configurações. Ao definir a configuração “Lots Multiply EA One” como 1, a estratégia se converte automaticamente em um sistema de grade puro, sem martingale. Isso torna o DualGrid um dos poucos EAs em que o comportamento da martingale pode ser totalmente neutralizado por meio de uma única configuração, oferecendo maior flexibilidade para abordagens de negociação conservadoras. Nas configurações, você pode ativar ou desativar a negociação ao vivo para compra ou venda individualmente. Por exemplo, se a compra estiver definida como verdadeira e a venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de compra e nenhuma posição de venda.

EA Two – Grade Super Atrasada (Lógica Martingale Fixa)

A segunda estratégia é uma grade super atrasada que opera com uma lógica martingale interna que não pode ser modificada pela entrada de dados. Essa estratégia foi projetada intencionalmente para ser mais agressiva e foi refinada por meio de extensos testes, otimizações e ajustes de parâmetros. Durante testes internos e simulações históricas, essa estratégia demonstrou comportamento estável com características de drawdown controladas em diversas condições de mercado. Nas entradas, você pode habilitar ou desabilitar a negociação ao vivo para Compra ou Venda individualmente. Por exemplo, se Compra estiver definida como verdadeira e Venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de Compra e nenhuma posição de Venda.





Lógica de backtesting e negociação ao vivo

Para cumprir os requisitos de verificação do MQL5, se ambas as estratégias estiverem desativadas durante o backtesting, o EA ativará automaticamente uma delas para evitar que o sistema o sinalize como não funcional.

Em contas reais, os traders podem desativar ambas as estratégias, se desejarem. Nesses casos, nenhuma negociação será executada. No entanto, não é recomendável executar ambas as estratégias simultaneamente em contas reais, pois isso pode resultar em um grande número de operações simultâneas que podem sobrecarregar a conta.





Cronograma e comportamento do mercado

O DualGrid pode ser testado em intervalos de tempo que variam de M10 a M30, sendo M30 o intervalo de tempo recomendado tanto para testes quanto para negociação em tempo real. O EA aplica uma lógica de filtragem rigorosa para reduzir o ruído do mercado, o que pode resultar em menos negociações por dia ou períodos sem nenhuma negociação. Esse comportamento é intencional e reflete o modelo de execução cauteloso do EA, e não qualquer mau funcionamento.





Compatibilidade de backtesting

Caso ocorra algum problema durante o backtesting:

Use a demonstração do MetaQuotes

Realize testes com ticks 100% reais.

Este EA foi altamente otimizado e, dependendo do período selecionado e das condições de backtesting, alguns modos podem apresentar perdas. O drawdown geral permanece controlado e consistente com o comportamento dos sinais em tempo real. Os parâmetros finais foram validados por meio de execução em tempo real durante um período prolongado, com os resultados de desempenho influenciados pelas configurações de risco e pela seleção do tamanho do lote. A taxa de acerto em uma conta de negociação real não é 100% garantida.





Nota sobre compatibilidade com corretoras

DualGrid não é compatível com Exness.





Funcionalidades de Gestão de Riscos e Lotes

Função Lotes por Saldo: Permite o dimensionamento automático do tamanho do lote com base no crescimento da conta e nos limites de saldo definidos pelo usuário.

Controle automático de risco de lote: os traders podem escolher entre o dimensionamento automático de lotes com base no risco ou o controle totalmente manual do tamanho do lote.

Modo de lote manual: O lote automático pode ser totalmente desativado, permitindo que o EA negocie estritamente com um tamanho de lote fixo.





Personalização

Personalização do tema e das cores do gráfico

Controle independente de ambas as estratégias

Configuração flexível de risco e dimensionamento de lotes





Resumo

O DualGrid foi projetado para traders que valorizam adaptabilidade, execução disciplinada e lógica de grade estruturada. Com sua estrutura de estratégia dupla, controle de martingale configurável e filtragem de mercado criteriosa, o EA prioriza a estabilidade e a exposição controlada em vez de operações excessivas e agressivas.