DualGrid es un Asesor Experto multiestrategia de cuadrícula, diseñado para proporcionar un control de riesgo flexible, una lógica de cuadrícula avanzada y un comportamiento de ejecución rigurosamente probado. El EA integra dos estrategias de trading independientes, cada una desarrollada con un enfoque distinto para la interacción con el mercado, lo que permite a los operadores adaptar el EA a diferentes preferencias de riesgo y condiciones de trading.





Arquitectura estratégica

EA One – Cuadrícula retardada (Martingala configurable)

La primera estrategia es un sistema de cuadrícula retardada que ofrece control total sobre el uso de la martingala. Los operadores pueden activar o desactivar la martingala directamente desde las entradas. Al establecer la entrada "Lotes Multiplican EA Uno" en 1, la estrategia se convierte automáticamente en un sistema de cuadrícula puro sin martingala. Esto convierte a DualGrid en uno de los pocos EA donde el comportamiento de la martingala se puede neutralizar completamente con una sola entrada, ofreciendo mayor flexibilidad para estrategias de trading conservadoras. En las entradas, se puede activar o desactivar la negociación en vivo para Compra o Venta individualmente. Por ejemplo, si Comprar se establece en verdadero y Vender en falso, el EA solo abrirá operaciones de Compra y no de Venta.

EA Two – Cuadrícula con Super Retraso (Lógica Martingala Fija)

La segunda estrategia es una cuadrícula superretardada que opera con una lógica martingala interna que no se puede modificar desde la entrada. Esta estrategia está diseñada intencionalmente para ser más agresiva y se perfeccionó mediante exhaustivas pruebas, optimización y ajustes de parámetros. Durante las pruebas internas y las simulaciones históricas, demostró un comportamiento estable con características de reducción controlada en diversas condiciones de mercado. En las entradas, puede habilitar o deshabilitar la negociación en vivo para comprar o vender individualmente. Por ejemplo, si Comprar se establece en verdadero y Vender en falso, el EA solo abrirá operaciones de compra y no posiciones de venta.





Pruebas retrospectivas y lógica de trading en vivo

Para cumplir con los requisitos de verificación de MQL5, si ambas estrategias están deshabilitadas durante las pruebas retrospectivas, el EA activará automáticamente una estrategia para evitar que el sistema marque al EA como no funcional.

En cuentas reales, los operadores pueden desactivar ambas estrategias si lo desean. En tales casos, no se ejecutará ninguna operación. Sin embargo, no se recomienda ejecutar ambas estrategias simultáneamente en cuentas reales, ya que esto podría generar un gran número de operaciones simultáneas que podrían saturar la cuenta.





Marco temporal y comportamiento del mercado

DualGrid puede probarse en marcos temporales de M10 a M30, siendo M30 el marco temporal recomendado tanto para pruebas retrospectivas como para operaciones en vivo. El EA aplica una lógica de filtrado estricta para reducir el ruido del mercado, lo que puede resultar en menos operaciones diarias o períodos sin operaciones. Este comportamiento es intencional y refleja el modelo de ejecución cauteloso del EA, más que un fallo de funcionamiento.





Compatibilidad de backtest

Si ocurre algún problema durante la prueba retrospectiva:

Utilice la demostración de MetaQuotes

Ejecutar pruebas con ticks 100% reales

Este EA fue altamente optimizado y, dependiendo del marco temporal seleccionado y las condiciones de backtesting, algunos modos podrían experimentar pérdidas. La caída general se mantiene controlada y consistente con el comportamiento de la señal en vivo. Los parámetros finales se validaron mediante ejecución en vivo durante un período prolongado, con resultados de rendimiento influenciados por la configuración de riesgo y la selección del tamaño de lote. La probabilidad de ganancias en una cuenta de trading real no está 100% garantizada.





Nota sobre compatibilidad de corredores

DualGrid no es compatible con Exness.





Funciones de gestión de riesgos y lotes

Función Lotes por saldo: permite escalar automáticamente el tamaño del lote en función del crecimiento de la cuenta y los umbrales de saldo definidos por el usuario.

Control automático de riesgo de lote: los operadores pueden elegir entre un tamaño de lote automático basado en el riesgo o un control de tamaño de lote totalmente manual.

Modo de lote manual: el lote automático se puede desactivar por completo, lo que permite que el EA opere estrictamente con un tamaño de lote fijo.





Personalización

Personalización del tema y el color del gráfico

Control independiente de ambas estrategias

Configuración flexible de riesgos y tamaño de lote





Resumen

DualGrid está diseñado para traders que valoran la adaptabilidad, la ejecución disciplinada y la lógica de cuadrícula estructurada. Con su marco de estrategia dual, control de martingala configurable y un cuidadoso filtrado de mercado, el EA se centra en la estabilidad y la exposición controlada, en lugar de la sobreoperación agresiva.



