DualGrid

DualGrid 智能交易系统

DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。


购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。


实时信号：点击此处


售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元


战略架构

  • EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔）

第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。

  • EA Two – 超级延迟网格（固定马丁格尔逻辑）

第二种策略是超延迟网格策略，它采用内部马丁格尔逻辑，无法从输入端修改。该策略的设计初衷是更激进，并通过大量的测试、优化和参数调整不断完善。在内部测试和历史模拟中，该策略在各种市场条件下均表现出稳定的运行状态和可控的回撤特性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将买入设置为“是”，将卖出设置为“否”，则EA将只开立买入仓位，不开立卖出仓位。


回测与实盘交易逻辑

为了符合 MQL5 验证要求，如果在回测期间两种策略均被禁用，EA 将自动激活其中一种策略，以防止系统将 EA 标记为不正常。

在真实账户中，交易者可以根据需要禁用这两种策略。禁用后，将不会执行任何交易。但是，不建议在真实账户中同时运行这两种策略，因为这可能会导致大量并发操作，从而可能使账户过载。


时间框架和市场行为

DualGrid 可在 M10 至 M30 的时间周期内进行回测，其中 M30 是回测和实盘交易的推荐时间周期。该 EA 应用严格的过滤逻辑来降低市场噪音，这可能会导致每日交易次数减少，甚至出现完全没有交易的情况。这种现象是 EA 有意为之，体现了其谨慎的执行策略，而非任何故障。


回测兼容性

如果在回测过程中出现任何问题：

  • 使用 MetaQuotes 演示
  • 使用 100% 真实数据进行测试
此EA经过高度优化，但根据所选时间周期和回测条件，某些模式下可能会出现亏损。总体回撤控制在可控范围内，并与实时信号表现保持一致。最终参数已通过长时间的实盘执行验证，其表现受风险设置和手数选择的影响。实盘交易账户的胜率无法100%保证。


经纪商兼容性说明

DualGrid 与 Exness 不兼容。


风险与批次管理功能

  • 每余额手数功能：允许根据账户增长和用户定义的余额阈值自动调整手数大小。
  • 自动手数风险控制：交易者可以选择基于风险的自动手数控制或完全手动手数控制。
  • 手动手数模式：可以完全禁用自动手数，使EA能够严格按照固定手数进行交易。


定制化

  • 图表主题和颜色自定义
  • 对两种策略均进行独立控制
  • 灵活的风险和交易规模配置


概括

DualGrid专为重视适应性、纪律性执行和结构化网格逻辑的交易者而设计。凭借其双策略框架、可配置的马丁格尔控制和精细的市场过滤，该EA专注于稳定性和可控的风险敞口，而非激进的过度交易。


评分 2
Rakesh Kumar
2259
Rakesh Kumar 2025.12.20 13:05 
 

Excellent Grid EA with a strong focus on risk management — you can really see the difference in how it trades. The author is very supportive and responds quickly, which makes the whole experience even better. Highly recommended!

