DualGrid, esnek risk kontrolü, gelişmiş grid mantığı ve dikkatlice test edilmiş işlem davranışı sağlamak üzere tasarlanmış çok stratejili bir grid Uzman Danışmanıdır (EA). EA, her biri piyasa etkileşimine farklı bir yaklaşımla geliştirilmiş iki bağımsız işlem stratejisini entegre ederek, yatırımcıların EA'yı farklı risk tercihlerine ve işlem koşullarına uyarlamasına olanak tanır.





Satın alma işleminden hemen sonra lütfen bana özel mesaj yoluyla dosya ve talimatlar için ulaşın.

Canlı Yayın: Buraya Tıklayın

5 satıştan sonra fiyat hızla artacaktır!! Son fiyatımız 1800$





Strateji Mimarisi

EA One – Gecikmeli Izgara (Yapılandırılabilir Martingale)

İlk strateji, martingale kullanımında tam kontrol sağlayan gecikmeli bir grid sistemidir. Yatırımcılar, martingale'i doğrudan girişlerden etkinleştirebilir veya tamamen devre dışı bırakabilirler. "Lots Multiply EA One" girişini 1 olarak ayarlayarak, strateji otomatik olarak martingale içermeyen saf bir grid sistemine dönüşür. Bu, DualGrid'i, martingale davranışının tek bir girişle tamamen etkisiz hale getirilebildiği ve muhafazakar işlem yaklaşımları için artırılmış esneklik sunan birkaç EA'dan biri yapar. Girişlerde, Alış veya Satış için canlı işlemleri ayrı ayrı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, Alış "true" ve Satış "false" olarak ayarlanırsa, EA yalnızca Alış işlemleri açacak ve Satış pozisyonu açmayacaktır.

EA İki – Süper Gecikmeli Izgara (Sabit Martingale Mantığı)

İkinci strateji, giriş tarafından değiştirilemeyen dahili bir martingal mantığıyla çalışan süper gecikmeli bir grid stratejisidir. Bu strateji, kasıtlı olarak daha agresif olacak şekilde tasarlanmıştır ve kapsamlı testler, optimizasyon ve parametre ayarlamaları yoluyla geliştirilmiştir. Dahili testler ve geçmiş simülasyonlar sırasında, bu strateji çeşitli piyasa koşullarında kontrollü düşüş özellikleriyle istikrarlı bir davranış sergilemiştir. Girişlerde, Alış veya Satış için canlı ticareti ayrı ayrı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, Alış true ve Satış false olarak ayarlanırsa, EA yalnızca Alış işlemleri açacak ve Satış pozisyonu açmayacaktır.





Geriye Dönük Test ve Canlı İşlem Mantığı

MQL5 doğrulama gereksinimlerine uymak için, geri test sırasında her iki strateji de devre dışı bırakılırsa, sistemin EA'yı işlevsiz olarak işaretlemesini önlemek amacıyla EA otomatik olarak bir stratejiyi etkinleştirecektir.

Gerçek hesaplarda, yatırımcılar istedikleri takdirde her iki stratejiyi de devre dışı bırakabilirler. Bu gibi durumlarda hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecektir. Ancak, gerçek hesaplarda her iki stratejiyi aynı anda çalıştırmak önerilmez, çünkü bu durum hesabı aşırı yükleyebilecek çok sayıda eş zamanlı işleme yol açabilir.





Zaman Çerçevesi ve Piyasa Davranışı

DualGrid, M10 ile M30 arasında değişen zaman dilimlerinde geriye dönük test edilebilir; hem geriye dönük test hem de canlı işlemler için önerilen zaman dilimi M30'dur. EA, piyasa gürültüsünü azaltmak için sıkı filtreleme mantığı uygular; bu da günde daha az işlem yapılmasına veya hiç işlem yapılmayan dönemlere neden olabilir. Bu davranış kasıtlıdır ve herhangi bir arızayı değil, EA'nın temkinli işlem modelini yansıtır.





Geriye Dönük Uyumluluk Testi

Geri test sırasında herhangi bir sorun oluşursa:

MetaQuotes Demo'yu Kullanın

Testleri %100 gerçek veriyle çalıştırın.





Aracı Uyumluluk Notu

DualGrid, Exness ile uyumlu değildir.





Risk ve Parti Yönetimi Özellikleri

Bakiye Başına İşlem Sayısı Fonksiyonu: Hesap büyümesine ve kullanıcı tanımlı bakiye eşiklerine bağlı olarak işlem sayısının otomatik olarak ölçeklendirilmesine olanak tanır.

Otomatik Lot Risk Kontrolü: Yatırımcılar, otomatik risk tabanlı lot boyutlandırma veya tamamen manuel lot boyutlandırma kontrolü arasında seçim yapabilirler.

Manuel Lot Modu: Otomatik lot tamamen devre dışı bırakılabilir ve bu sayede EA, yalnızca sabit bir lot boyutuyla işlem yapabilir.





Özelleştirme

Grafik teması ve renk özelleştirmesi

Her iki stratejinin bağımsız kontrolü

Esnek risk ve parti büyüklüğü yapılandırması





Özet

DualGrid, uyarlanabilirliğe, disiplinli işlem yürütmeye ve yapılandırılmış grid mantığına değer veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Çift strateji çerçevesi, yapılandırılabilir martingale kontrolü ve dikkatli piyasa filtrelemesiyle, bu EA agresif aşırı işlem yapmaktan ziyade istikrara ve kontrollü pozisyon almaya odaklanır.