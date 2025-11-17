



O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias.

Este EA foi criado com um propósito singular: interpretar e gerenciar a volatilidade do ouro de forma a tornar os movimentos do mercado mais suaves e controláveis. Sua arquitetura interna foi projetada para capturar tanto oportunidades direcionais de longo prazo quanto movimentos intradiários de curto prazo — tudo isso mantendo uma estrutura de grade disciplinada sem aumentar o tamanho dos lotes por meio de técnicas martingale.





Principais destaques

Dois EAs em um – Motores de estratégia independentes

A GVolt combina dois sistemas de negociação totalmente independentes sob a mesma estrutura:

Motor de Seguimento de Tendências — Detecta fluxos direcionais mais amplos e posiciona-se de acordo.

Motor de Scalping — Identifica micro-retrações e pulsos intradiários dentro da tendência.

Essas duas camadas operam de forma independente, portanto, a lógica de compra e venda nunca interfere uma na outra. Na prática:

Uma tendência de compra de longo prazo pode continuar recebendo sinais de compra

Enquanto o EA usa simultaneamente retrações para aproveitar movimentos contrários de baixa

Resultando em uma estratégia que se comporta como um EA de tendência e um EA de scalping — simultaneamente e em harmonia





Grade Não-Martingale — Projeto de Risco Controlado, Organizado e Profissional

O GVolt utiliza lógica de grade de lotes fixos sem qualquer mecanismo de martingala ou escalonamento agressivo de lotes.

Isso cria:

Um padrão de exposição estruturado

Comportamento de risco previsível

Uma abordagem significativamente menos agressiva ao ouro em comparação com os sistemas de grade tradicionais

Em aproximadamente 90% dos casos, as negociações são concluídas com uma única ordem, em vez de depender de grades de vários níveis, graças ao mecanismo de sinal interno que prioriza entradas precisas.





Ideal para pequenos saldos — Depósito mínimo recomendado: US$ 100

Por meio de uma otimização abrangente do espaçamento da grade, da precisão do sinal e do gerenciamento de ordens, a GVolt mantém um forte controle de ordens, mesmo em microcontas.

Essa abordagem de engenharia permite:

Operação de alta frequência

Exposição equilibrada

Progressão suave da grade sem a agressividade típica associada aos EAs de ouro





Comportamento de negociação de alta frequência

O GVolt foi projetado para operar de forma ativa e consistente, capturando tanto o momentum quanto as micro-retrações em todas as condições normais de negociação.

O EA é otimizado para maximizar as oportunidades de negociação por dia, equilibrando o tamanho da grade, a frequência dos sinais e a exposição ao risco.





Personalização de gráficos e melhorias na interface do usuário

O GVolt inclui recursos visuais que melhoram a qualidade de vida:

Temas de gráficos ajustáveis

Perfis de cores personalizáveis

Sobreposições visuais limpas para traders que preferem um layout de gráfico moderno e estético





Compatibilidade de backtesting

Caso ocorra algum problema durante o backtesting:

Use a versão de demonstração da MetaQuotes

Execute testes com ticks 100% reais





Nota sobre compatibilidade com corretoras

GVolt não é compatível com Exness.





Conteúdo da embalagem: Arquitetura interna avançada

Execução em grade sem martingale

Dois motores independentes (Tendência + Scalper)

Lógica de retração inteligente

Detecção de entradas de alta frequência

Lógica independente de compra/venda

Proteção contra notícias integrada

Personalização do tema do gráfico

Suavização de volatilidade otimizada para Ouro

Filtros de segurança multicamadas

Espaçamento inteligente da grade e balanceamento de estabilidade





Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD

Depósito: A partir de US$ 100

Marco temporal: backtest M30

Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más