GVolt

4.2

GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale)


O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias.

Este EA foi criado com um propósito singular: interpretar e gerenciar a volatilidade do ouro de forma a tornar os movimentos do mercado mais suaves e controláveis. Sua arquitetura interna foi projetada para capturar tanto oportunidades direcionais de longo prazo quanto movimentos intradiários de curto prazo — tudo isso mantendo uma estrutura de grade disciplinada sem aumentar o tamanho dos lotes por meio de técnicas martingale.


Após a compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber os arquivos de instalação e as instruções.


Sinal de baixo risco: Clique Aqui

Sinal GVolt 2: Clique aqui


Após 5 vendas, o preço aumentará em US$ 100, chegando ao preço final de US$ 1800.


Principais destaques

Dois EAs em um – Motores de estratégia independentes

A GVolt combina dois sistemas de negociação totalmente independentes sob a mesma estrutura:

  • Motor de Seguimento de Tendências — Detecta fluxos direcionais mais amplos e posiciona-se de acordo.

  • Motor de Scalping — Identifica micro-retrações e pulsos intradiários dentro da tendência.

Essas duas camadas operam de forma independente, portanto, a lógica de compra e venda nunca interfere uma na outra. Na prática:

  • Uma tendência de compra de longo prazo pode continuar recebendo sinais de compra

  • Enquanto o EA usa simultaneamente retrações para aproveitar movimentos contrários de baixa

  • Resultando em uma estratégia que se comporta como um EA de tendência e um EA de scalping — simultaneamente e em harmonia


Grade Não-Martingale — Projeto de Risco Controlado, Organizado e Profissional

O GVolt utiliza lógica de grade de lotes fixos sem qualquer mecanismo de martingala ou escalonamento agressivo de lotes.

Isso cria:

  • Um padrão de exposição estruturado

  • Comportamento de risco previsível

  • Uma abordagem significativamente menos agressiva ao ouro em comparação com os sistemas de grade tradicionais

Em aproximadamente 90% dos casos, as negociações são concluídas com uma única ordem, em vez de depender de grades de vários níveis, graças ao mecanismo de sinal interno que prioriza entradas precisas.


Ideal para pequenos saldos — Depósito mínimo recomendado: US$ 100

Por meio de uma otimização abrangente do espaçamento da grade, da precisão do sinal e do gerenciamento de ordens, a GVolt mantém um forte controle de ordens, mesmo em microcontas.

Essa abordagem de engenharia permite:

  • Operação de alta frequência

  • Exposição equilibrada

  • Progressão suave da grade sem a agressividade típica associada aos EAs de ouro


Comportamento de negociação de alta frequência

O GVolt foi projetado para operar de forma ativa e consistente, capturando tanto o momentum quanto as micro-retrações em todas as condições normais de negociação.

O EA é otimizado para maximizar as oportunidades de negociação por dia, equilibrando o tamanho da grade, a frequência dos sinais e a exposição ao risco.


Personalização de gráficos e melhorias na interface do usuário

O GVolt inclui recursos visuais que melhoram a qualidade de vida:

  • Temas de gráficos ajustáveis

  • Perfis de cores personalizáveis

  • Sobreposições visuais limpas para traders que preferem um layout de gráfico moderno e estético


Compatibilidade de backtesting

Caso ocorra algum problema durante o backtesting:

  • Use a versão de demonstração da MetaQuotes

  • Execute testes com ticks 100% reais


Nota sobre compatibilidade com corretoras

GVolt não é compatível com Exness.


Conteúdo da embalagem: Arquitetura interna avançada

  • Execução em grade sem martingale

  • Dois motores independentes (Tendência + Scalper)

  • Lógica de retração inteligente

  • Detecção de entradas de alta frequência

  • Lógica independente de compra/venda

  • Proteção contra notícias integrada

  • Personalização do tema do gráfico

  • Suavização de volatilidade otimizada para Ouro

  • Filtros de segurança multicamadas

  • Espaçamento inteligente da grade e balanceamento de estabilidade


Uso recomendado

  • Símbolo: XAUUSD

  • Depósito: A partir de US$ 100

  • Marco temporal: backtest M30
  • Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más

  • VPS: Pode usar VPS, mas não é necessário

Comentários 10
Marco Scherer
1716
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4577
Resposta do desenvolvedor Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
119
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4577
Resposta do desenvolvedor Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
791
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

