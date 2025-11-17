GVolt
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale)
O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias.
Este EA foi criado com um propósito singular: interpretar e gerenciar a volatilidade do ouro de forma a tornar os movimentos do mercado mais suaves e controláveis. Sua arquitetura interna foi projetada para capturar tanto oportunidades direcionais de longo prazo quanto movimentos intradiários de curto prazo — tudo isso mantendo uma estrutura de grade disciplinada sem aumentar o tamanho dos lotes por meio de técnicas martingale.
Principais destaques
Dois EAs em um – Motores de estratégia independentes
A GVolt combina dois sistemas de negociação totalmente independentes sob a mesma estrutura:
- Motor de Seguimento de Tendências — Detecta fluxos direcionais mais amplos e posiciona-se de acordo.
- Motor de Scalping — Identifica micro-retrações e pulsos intradiários dentro da tendência.
Essas duas camadas operam de forma independente, portanto, a lógica de compra e venda nunca interfere uma na outra. Na prática:
- Uma tendência de compra de longo prazo pode continuar recebendo sinais de compra
- Enquanto o EA usa simultaneamente retrações para aproveitar movimentos contrários de baixa
- Resultando em uma estratégia que se comporta como um EA de tendência e um EA de scalping — simultaneamente e em harmonia
Grade Não-Martingale — Projeto de Risco Controlado, Organizado e Profissional
O GVolt utiliza lógica de grade de lotes fixos sem qualquer mecanismo de martingala ou escalonamento agressivo de lotes.
Isso cria:
- Um padrão de exposição estruturado
- Comportamento de risco previsível
- Uma abordagem significativamente menos agressiva ao ouro em comparação com os sistemas de grade tradicionais
Em aproximadamente 90% dos casos, as negociações são concluídas com uma única ordem, em vez de depender de grades de vários níveis, graças ao mecanismo de sinal interno que prioriza entradas precisas.
Ideal para pequenos saldos — Depósito mínimo recomendado: US$ 100
Por meio de uma otimização abrangente do espaçamento da grade, da precisão do sinal e do gerenciamento de ordens, a GVolt mantém um forte controle de ordens, mesmo em microcontas.
Essa abordagem de engenharia permite:
- Operação de alta frequência
- Exposição equilibrada
- Progressão suave da grade sem a agressividade típica associada aos EAs de ouro
Comportamento de negociação de alta frequência
O GVolt foi projetado para operar de forma ativa e consistente, capturando tanto o momentum quanto as micro-retrações em todas as condições normais de negociação.
O EA é otimizado para maximizar as oportunidades de negociação por dia, equilibrando o tamanho da grade, a frequência dos sinais e a exposição ao risco.
Personalização de gráficos e melhorias na interface do usuário
O GVolt inclui recursos visuais que melhoram a qualidade de vida:
- Temas de gráficos ajustáveis
- Perfis de cores personalizáveis
- Sobreposições visuais limpas para traders que preferem um layout de gráfico moderno e estético
Compatibilidade de backtesting
Caso ocorra algum problema durante o backtesting:
- Use a versão de demonstração da MetaQuotes
- Execute testes com ticks 100% reais
Nota sobre compatibilidade com corretoras
GVolt não é compatível com Exness.
Conteúdo da embalagem: Arquitetura interna avançada
- Execução em grade sem martingale
- Dois motores independentes (Tendência + Scalper)
- Lógica de retração inteligente
- Detecção de entradas de alta frequência
- Lógica independente de compra/venda
- Proteção contra notícias integrada
- Personalização do tema do gráfico
- Suavização de volatilidade otimizada para Ouro
- Filtros de segurança multicamadas
- Espaçamento inteligente da grade e balanceamento de estabilidade
Uso recomendado
- Símbolo: XAUUSD
- Depósito: A partir de US$ 100
- Marco temporal: backtest M30
- Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más
- VPS: Pode usar VPS, mas não é necessário
