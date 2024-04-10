BB Reversal Arrows

O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo.

A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda.



O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis.

Todas as setas parecem fechar a vela, sem redesenhar, existem vários tipos de aviso.

Os parâmetros de entrada permitirão configurar o indicador para qualquer período e ferramenta.





Estratégia de trabalho do indicador

Para posições de venda

Cruzes verdes - A tendência sobe, a expectativa de um reverso para baixo. Quando uma seta azul aparece - confirmação da curva, você pode inserir em posições curtas, sinais adicionais - pequenas setas azuis.



Para posições de compra

Cruzes amarelas - a tendência diminui, a expectativa de reversão. Quando uma seta vermelha aparece - confirmação da curva, você pode entrar em posições longas, sinais adicionais - pequenas setas vermelhas.



Informações adicionais sobre como trabalhar com o indicador na foto.

