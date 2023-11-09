WaveTrend Oscillator Indicator

5

Aprimore sua precisão de negociação com o indicador WaveTrend Oscillator Indicator MT4, uma ferramenta baseada em momentum adaptada do icônico script de LazyBear de 2014 no TradingView, renomado por sua precisão em detectar reversões de mercado e mudanças de momentum. Celebrado amplamente na comunidade de trading por mais de uma década, este oscilador combina elementos semelhantes a RSI e MACD para detectar condições de sobrecompra/sobreventa, tornando-o um elemento essencial para traders em forex, criptomoedas, ações e commodities. Sua popularidade surge de sinais de crossover confiáveis que filtram ruído em mercados voláteis, ajudando usuários a capitalizar em reversões de tendência e força enquanto minimizam falsos movimentos—ideal para scalpers, day traders e estratégias de swing buscando entradas de alta probabilidade.

O WaveTrend Oscillator Indicator MT4 visualiza o momentum através de uma linha dinâmica (verde para o oscilador principal) que interage com uma linha de sinal (vermelha pontilhada), bandas de sobrecompra (vermelhas em 60/53) e sobreventa (verdes em -60/-53), complementado por um histograma para detectar divergências e setas para cues claras de compra/venda. Setas verdes sinalizam compras potenciais quando o oscilador cruza acima da sinal abaixo de níveis de sobreventa, enquanto setas vermelhas indicam vendas em crossovers descendentes acima de zonas de sobrecompra. Benefícios incluem detecção precoce de reversões para travar lucros, avaliação de momentum para confirmação de tendência, e alertas personalizáveis para agir rapidamente sem tempo na tela. Não repinta e otimizado para MT4, expõe buffers para integração com EA, habilitando estratégias automatizadas em ambientes de movimento rápido como crypto ou pares de forex.

Também disponível para MT5: WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Características principais

  • Linha de Oscilador de Momentum: Buffer principal WT1 (verde chartreuse, comprimento de canal padrão 10) rastreia momentum de preço para visualização intuitiva de força de tendência.
  • Crossover de Linha de Sinal: Buffer WT2 (vermelho) atua como linha de sinal pontilhada para triggers precisos de compra/venda, aprimorando detecção de reversões.
  • Bandas de Sobrecompra/Sobreventa: Níveis personalizáveis (padrão OB 60/53, OS -60/-53) destacam condições extremas, auxiliando em divergências e estratégias de pullback.
  • Exibição de Histograma: Histograma azul céu (comprimento médio 21) enfatiza mudanças de momentum, perfeito para detectar tendências enfraquecidas ou divergências ocultas.
  • Setas de Compra/Venda: Setas verde lima para cima para compras e vermelhas para baixo para vendas, fornecendo cues visuais em crossovers além de limiares OS/OB.
  • Otimização de Retrospectiva: Analisa até 1000 velas (padrão) para contexto histórico, garantindo desempenho confiável em backtesting sem lag excessivo.
  • Sistema de Multi-Alertas: Pop-ups de terminal, notificações push e alertas por email (todos padrão ativados) para sinais em tempo real em crossovers ou saídas de bandas.
  • Compatibilidade com EA: 7 buffers expõem valores de oscilador, sinal, histograma e setas para integração seamless em sistemas de negociação automatizados.
  • Alta Personalização: Ajuste comprimentos de canal/médio, níveis OB/OS e preferências de alertas para se adequar a qualquer timeframe ou ativo, de scalping M1 a swings D1.
  • Design Eficiente: Código leve entrega operação suave e sem lag no MT4, adequado para configurações multi-gráfico e negociação ao vivo através de mercados.

O WaveTrend Oscillator Indicator MT4 capacita traders a navegar ondas de momentum com confiança, aproveitando a fórmula comprovada de LazyBear para timing superior de reversões e análise de tendência. Seu apelo atemporal reside em aplicações versáteis—de volatilidade forex a breakouts crypto—entregando uma vantagem em identificar setups de alto retorno enquanto gerencia risco efetivamente.

Comentários 1
lauro1956
5742
lauro1956 2023.11.16 18:31 
 

Very good indicator

5 stars deserved

