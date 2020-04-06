Trend AI Grid Engine

🚀 SimpleTrendEAPro Enhanced: Dominio de la Tendencia con Código Cero Errores

🌟 Visión General y Propuesta de Valor

SimpleTrendEAPro Enhanced es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para traders que buscan una automatización del seguimiento de tendencias que sea fiable, transparente y técnicamente impecable.

Este robot se basa en la lógica atemporal de la Media Móvil (MA), una de las herramientas más sólidas para identificar la dirección predominante del mercado. Lo que distingue a este EA es su rigor técnico: ha sido sometido a un estricto proceso de depuración para garantizar un rendimiento estable y sin fallos, eliminando los errores comunes de ejecución como Invalid volume o Invalid stops en cualquier entorno de bróker.

Si busca un EA de tendencia limpio, eficiente y que simplemente funcione, SimpleTrendEAPro Enhanced es su solución definitiva.

🎯 Estrategia Clave: Operando el Impulso

La estrategia se centra en mantener una posición activa solo cuando el impulso del precio está firmemente establecido por encima o por debajo de la Media Móvil. Esto garantiza que el EA filtre el ruido lateral y maximice la exposición a los movimientos direccionales.

  • Señal de Compra (Largo): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra consistentemente por encima de la Media Móvil (MA).

  • Señal de Venta (Corto): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra firmemente por debajo de la Media Móvil (MA).

El EA está diseñado para mantener solo una operación abierta por símbolo a la vez, asegurando una gestión de posición disciplinada.

✨ Características Únicas y Robustez Técnica

SimpleTrendEAPro Enhanced se entrega con un código verificado que ha resuelto los principales problemas técnicos de MetaTrader 5, ofreciendo una experiencia de trading sin interrupciones:

  • Ejecución a Prueba de Fallos: Implementa un gestor de volumen NormalizeLot que garantiza el uso del lote mínimo y paso de cualquier bróker sin generar el error fatal Invalid volume .

  • Gestión de Riesgo Integrada: Todas las operaciones incluyen un Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) fijos y preestablecidos, eliminando el error de Invalid stops y asegurando que cada operación tenga un plan de salida definido.

  • ID Mágica Profesional: Utiliza un Magic Number dedicado para gestionar sus operaciones con precisión, lo que le permite ejecutar otros Expert Advisors sin riesgo de interferencia.

  • Compatibilidad Universal: Diseñado para operar en cualquier par de divisas (Forex, Metales, Índices) que su bróker ofrezca, y es compatible con cualquier timeframe.

🛠️ Control Total: Parámetros de Entrada Personalizables

Ofrecemos un control absoluto sobre el comportamiento de SimpleTrendEAPro Enhanced. Ajuste fácilmente los elementos clave de la estrategia a su estilo de trading sin necesidad de tocar el código.

🔑 Identificación y Fundamentos

  • Número Mágico ( MagicNumber ): 12345 (Valor por defecto). Este ID es esencial para que el EA gestione y reconozca solo sus propias operaciones, permitiendo la coexistencia con otros Expert Advisors.

📉 Control de la Media Móvil (MA)

  • Período de la MA ( MA_Period ): 10 (Valor Sugerido). Determina la sensibilidad de la estrategia. Un valor bajo genera señales más rápidas; un valor alto filtra el ruido para capturar tendencias a largo plazo.

  • Tipo de MA ( MA_Mode ): Define el método de cálculo de la Media Móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.). Por defecto, utiliza el método Simple ( MODE_SMA ).

  • Precio de Aplicación ( MA_Price ): Indica qué precio utilizará la MA para su cálculo (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre). Por defecto, usamos el Precio de Cierre ( PRICE_CLOSE ).

🛡️ Gestión de Riesgo y Salida (SL/TP)

El riesgo es fijo y predefinido en puntos, permitiendo una gestión monetaria consistente.

  • Puntos de Take Profit ( TakeProfitPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia a la que se cerrará automáticamente la operación con ganancias.

  • Puntos de Stop Loss ( StopLossPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia máxima de pérdida permitida antes de que la operación se cierre automáticamente, protegiendo su capital.

⚠️ Requisitos y Recomendaciones

  • Plataforma: Exclusivamente MetaTrader 5 (MT5).

  • Timeframes: Se recomienda probar M1 o M5 con un MA Period bajo (10-15) para scalping o H1/D1 con un MA Period alto (50-100) para swing trading.

  • Nota: La clave del éxito reside en optimizar la configuración de la MA y la relación TP/SL para el par de divisas y el timeframe específico de su elección.

Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experts
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                        You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for    m
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experts
MGH SuperTrend Scan Module – Version 1.6 - Advanced Multi-Trend Trading System for XAUUSD (Gold) - Designed for M15 trading   The MGH SuperTrend_Scan module is a fully automated Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD). This module includes a built-in SuperTrend detection system, multiple EMA trend confirmations, momentum filtering, and a Strategy Scanner Engine.   Version 1.5 adds adjustable opening and closing times for news events each day. To reduce drawdown, closing trades on Fridays (
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
Esta estratégia combina   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   e   ATR Stop Loss Finder   para identificar setups eficientes com stop-loss dinâmico. Como Funciona: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifica suporte e resistência dinâmicos. •   RSI:   Mede o momentum do mercado. •   ATR Stop Loss Finder:   Define stops baseados na volatilidade. Regras de Entrada: •   Compra: •   Preço próximo ao Envelope inferior. •   RSI abaixo de 30. •   Venda: •   Preço no Envelope superior. •   RSI acima de
FREE
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Ai Golden
Zheng Zhi Yuan
Experts
Compre agora por apenas $99, oferta limitada aos primeiros 10 compradores! Sinal AO VIVO Ai Golden é um assessor especialista automatizado revolucionário para scalping de ouro, que utiliza tecnologias de aprendizado profundo e inteligência artificial para focar na análise de características do trading de ouro. Após 20 anos de testes completos em dados históricos, o Ai Golden demonstra capacidades de trading estáveis, eficientes e com controle de risco, oferecendo aos usuários uma curva de lucr
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 5, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
Experts
Pass Prop Firm is a high-frequency trading Expert Advisor specifically designed to help traders pass the prop firm evaluation phase (such as the HFT Challenge). With powerful scalping and smart order management logic, this EA aims to hit profit targets quickly and efficiently—ideal for traders seeking to meet demo account goals in record time. MT4 version myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt5/11625306 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt4/11622480 Currency Pair : Optimized for DE40 (DAX
Little Boy Gold Miner
Standfor Chisi
Experts
This smart EA is based on Fake outs caused by Market movers when they're trying to liquidate positions It is based on the following Concepts: Liquidity Grab: A liquidity grab typically refers to a trading strategy that aims to take advantage of price movements triggered by sudden spikes in trading volume or liquidity. Traders often believe that these liquidity grabs can lead to significant price movements. The EA might be programmed to identify and react to such liquidity events. Bullish Daily C
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Experts
Visão geral   Thanos EA BETA é um bot de trading avançado que utiliza tecnologias de ponta em inteligência artificial e aprendizado de máquina, especificamente projetado para aplicações de trading. Equipado com algoritmos modernos de inteligência artificial e aprendizado profundo, este EA oferece capacidades preditivas superiores, superando muitos dos modelos existentes no campo. Esta versão beta gratuita é um sandbox de desenvolvimento, onde continuo a integrar novos recursos e a experimentar
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – Chegou a revolução definitiva no trading! O verdadeiro poder do trading está em ver o que os outros deixam passar. O NeoPips Engine não segue o mercado — domina-o. Sobre o NeoPips Engine EA: O seu aliado de negociação inteligente O NeoPips Engine EA não é um robô de trading comum. É um consultor especialista multidimensional e otimizado por IA, criado para traders que exigem precisão, adaptabilidade e desempenho a longo prazo. Ao contrário dos bots desatualizados c
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Experts
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
Gold Empire
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Empire EA is a fully integrated automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD). This expert advisor combines advanced technical logic with intelligent trade management, giving traders a powerful edge in one of the world’s most dynamic markets — Gold versus the US Dollar. Developed with advanced market intelligence and precision-driven logic, Gold Empire EA identifies high-probability trading opportunities based on dynamic price behavior and real-time market structure. I
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Gold Trenches EAI
Ivan Pochta
Experts
Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) is an automated scalping trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe . The algorithm is built on Smart Money Concepts and focuses on liquidity mechanics, range accumulation, and breakouts of key institutional zones. At the core of the system lies pure market logic: a large player accumulates positions inside a range → price breaks out of the zone → liquidity is captured → Gold Trenches EAI enters the market in the dire
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
Especialista em otimização automática de todos os parâmetros de qualquer símbolo de negociação para MetaTrader 5. T rading EA sem configurações! Carraça   Hamster   - Este é um   especialista em negociação automatizado para iniciantes e usuários que não desejam configurar um consultor! A estratégia de negociação deste consultor de negociação foi testada por   7 anos. Torne a negociação mais fácil do que nunca com nosso especialista em negociação automatizada, que foi projetado especialmente para
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
