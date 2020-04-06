Trend AI Grid Engine

🚀 SimpleTrendEAPro Enhanced: Dominio de la Tendencia con Código Cero Errores

🌟 Visión General y Propuesta de Valor

SimpleTrendEAPro Enhanced es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para traders que buscan una automatización del seguimiento de tendencias que sea fiable, transparente y técnicamente impecable.

Este robot se basa en la lógica atemporal de la Media Móvil (MA), una de las herramientas más sólidas para identificar la dirección predominante del mercado. Lo que distingue a este EA es su rigor técnico: ha sido sometido a un estricto proceso de depuración para garantizar un rendimiento estable y sin fallos, eliminando los errores comunes de ejecución como Invalid volume o Invalid stops en cualquier entorno de bróker.

Si busca un EA de tendencia limpio, eficiente y que simplemente funcione, SimpleTrendEAPro Enhanced es su solución definitiva.

🎯 Estrategia Clave: Operando el Impulso

La estrategia se centra en mantener una posición activa solo cuando el impulso del precio está firmemente establecido por encima o por debajo de la Media Móvil. Esto garantiza que el EA filtre el ruido lateral y maximice la exposición a los movimientos direccionales.

  • Señal de Compra (Largo): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra consistentemente por encima de la Media Móvil (MA).

  • Señal de Venta (Corto): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra firmemente por debajo de la Media Móvil (MA).

El EA está diseñado para mantener solo una operación abierta por símbolo a la vez, asegurando una gestión de posición disciplinada.

✨ Características Únicas y Robustez Técnica

SimpleTrendEAPro Enhanced se entrega con un código verificado que ha resuelto los principales problemas técnicos de MetaTrader 5, ofreciendo una experiencia de trading sin interrupciones:

  • Ejecución a Prueba de Fallos: Implementa un gestor de volumen NormalizeLot que garantiza el uso del lote mínimo y paso de cualquier bróker sin generar el error fatal Invalid volume .

  • Gestión de Riesgo Integrada: Todas las operaciones incluyen un Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) fijos y preestablecidos, eliminando el error de Invalid stops y asegurando que cada operación tenga un plan de salida definido.

  • ID Mágica Profesional: Utiliza un Magic Number dedicado para gestionar sus operaciones con precisión, lo que le permite ejecutar otros Expert Advisors sin riesgo de interferencia.

  • Compatibilidad Universal: Diseñado para operar en cualquier par de divisas (Forex, Metales, Índices) que su bróker ofrezca, y es compatible con cualquier timeframe.

🛠️ Control Total: Parámetros de Entrada Personalizables

Ofrecemos un control absoluto sobre el comportamiento de SimpleTrendEAPro Enhanced. Ajuste fácilmente los elementos clave de la estrategia a su estilo de trading sin necesidad de tocar el código.

🔑 Identificación y Fundamentos

  • Número Mágico ( MagicNumber ): 12345 (Valor por defecto). Este ID es esencial para que el EA gestione y reconozca solo sus propias operaciones, permitiendo la coexistencia con otros Expert Advisors.

📉 Control de la Media Móvil (MA)

  • Período de la MA ( MA_Period ): 10 (Valor Sugerido). Determina la sensibilidad de la estrategia. Un valor bajo genera señales más rápidas; un valor alto filtra el ruido para capturar tendencias a largo plazo.

  • Tipo de MA ( MA_Mode ): Define el método de cálculo de la Media Móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.). Por defecto, utiliza el método Simple ( MODE_SMA ).

  • Precio de Aplicación ( MA_Price ): Indica qué precio utilizará la MA para su cálculo (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre). Por defecto, usamos el Precio de Cierre ( PRICE_CLOSE ).

🛡️ Gestión de Riesgo y Salida (SL/TP)

El riesgo es fijo y predefinido en puntos, permitiendo una gestión monetaria consistente.

  • Puntos de Take Profit ( TakeProfitPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia a la que se cerrará automáticamente la operación con ganancias.

  • Puntos de Stop Loss ( StopLossPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia máxima de pérdida permitida antes de que la operación se cierre automáticamente, protegiendo su capital.

⚠️ Requisitos y Recomendaciones

  • Plataforma: Exclusivamente MetaTrader 5 (MT5).

  • Timeframes: Se recomienda probar M1 o M5 con un MA Period bajo (10-15) para scalping o H1/D1 con un MA Period alto (50-100) para swing trading.

  • Nota: La clave del éxito reside en optimizar la configuración de la MA y la relación TP/SL para el par de divisas y el timeframe específico de su elección.

¡Adquiera SimpleTrendEAPro Enhanced hoy mismo y comience a operar las tendencias con la tranquilidad de un código robusto y de alto rendimiento!


Productos recomendados
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Asesores Expertos
Visión general del producto Smart Grid Hedging EA es un avanzado sistema de trading algorítmico que combina filtrado de tendencias , grid trading y estrategias de cobertura para crear una robusta solución de trading automatizado. Este Asesor Experto está diseñado para los mercados de divisas y materias primas con una optimización especial para el comercio de oro (XAUUSD). Características principales Sistema de doble motor Motor A : Especializado para posiciones de compra (largas) con número mági
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Asesores Expertos
Algoritmo AwS con Stocastic: Es un sistema algorítmico que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. El sistema detecta los puntos importantes y opera la tendencia o el pulback, usted elige la dirección Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de promediación inteligentes. Enfoque de "seguridad ante todo" en desarrollo. Pruebas de estrés sobre datos históricos para múltiples pares. Totalmente au
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Asesores Expertos
MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6 - Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro). - Diseñado para el trading M15 El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias. La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustab
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Asesores Expertos
Esta estrategia combina   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI (Índice de Fuerza Relativa)   y   ATR Stop Loss Finder   para identificar oportunidades de trading con gestión dinámica del stop-loss. Cómo Funciona: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Suaviza la acción del precio y detecta soporte y resistencia dinámicos. •   RSI:   Mide el momentum y señala sobrecompra/sobreventa. •   ATR Stop Loss Finder:   Ajusta el stop-loss en función de la volatilidad. Condiciones de Entrada: •   Compra: •   El pr
FREE
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
Ai Golden
Zheng Zhi Yuan
Asesores Expertos
¡Compra ahora por solo $99, oferta limitada a los primeros 10 compradores! Señal en VIVO Ai Golden es un revolucionario asesor experto automatizado para scalping de oro, que utiliza tecnologías de aprendizaje profundo e inteligencia artificial para enfocarse en el análisis de características del trading de oro. Después de 20 años de pruebas exhaustivas en datos históricos, Ai Golden demuestra capacidades de trading estables, eficientes y con control de riesgos, proporcionando a los usuarios un
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
Asesores Expertos
Pass Prop Firm es un Asesor Experto de trading de alta frecuencia diseñado específicamente para ayudar a los traders a superar la fase de evaluación de prop firm (como el HFT Challenge). Con una potente lógica de scalping y gestión inteligente de órdenes, este EA tiene como objetivo alcanzar los objetivos de beneficios de forma rápida y eficiente, ideal para los operadores que buscan alcanzar los objetivos de la cuenta demo en un tiempo récord. Versión MT4 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-m
Little Boy Gold Miner
Standfor Chisi
Asesores Expertos
Este EA inteligente se basa en los Fake outs causados por los Market movers cuando intentan liquidar posiciones. Se basa en los siguientes conceptos: Liquidity Grab: Una toma de liquidez se refiere típicamente a una estrategia de negociación que tiene como objetivo aprovechar los movimientos de precios provocados por picos repentinos en el volumen de negociación o liquidez. Los operadores suelen creer que estos picos de liquidez pueden provocar movimientos significativos de los precios. El EA pu
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Asesores Expertos
Descripción general   Thanos EA BETA es un bot de trading avanzado que utiliza tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para aplicaciones de trading. Equipado con algoritmos de inteligencia artificial modernos y de aprendizaje profundo, este EA ofrece capacidades predictivas superiores, superando a muchos modelos existentes en el campo. Esta versión beta gratuita es un entorno de desarrollo en el que continuamente integro nuevas fu
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Asesores Expertos
NeoPips Engine EA: ¡La revolución definitiva del trading ya está aquí! “El verdadero poder del trading reside en ver lo que otros pasan por alto. NeoPips Engine no sigue al mercado, lo domina.” Acerca de NeoPips Engine EA: Tu aliado inteligente para el trading NeoPips Engine EA no es un robot de trading cualquiera. Es un asesor experto multidimensional, optimizado con IA, diseñado para traders que exigen precisión, adaptabilidad y rendimiento a largo plazo. A diferencia de los bots ob
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Descripción del producto El Trivia M30 EURAUD es un robot de comercio desarrollado para operar en el par de divisas EUR/AUD, utilizando el gráfico de 30 minutos (M30). Este Asesor Experto (EA) fue diseñado con el objetivo de explorar oportunidades de mercado mediante estrategias sólidas y personalizadas, centrándose tanto en la optimización como en la protección del capital. Equipado con diversos indicadores técnicos y filtros de noticias, el Trivia M30 EURAUD ofrece una solución ajustable para
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Asesores Expertos
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
Gold Empire
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Empire EA es un sistema de trading automatizado totalmente integrado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD). Este asesor experto combina una lógica técnica avanzada con una gestión inteligente de las operaciones, proporcionando a los operadores una poderosa ventaja en uno de los mercados más dinámicos del mundo: el oro frente al dólar estadounidense. Desarrollado con inteligencia de mercado avanzada y lógica de precisión, Gold Empire EA identifica oportunidades de negociación de al
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Gold Trenches EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Asesores Expertos
Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario