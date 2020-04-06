Trend AI Grid Engine

🚀 SimpleTrendEAPro Enhanced: Trend Mastering mit Zero Error Code

🌟 Überblick und Nutzenversprechen

SimpleTrendEAPro Enhanced ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die eine zuverlässige, transparente und technisch einwandfreie Trendfolge-Automatisierung suchen.

Dieser Roboter basiert auf der zeitlosen Logik des gleitenden Durchschnitts (Moving Average, MA), einem der robustesten Instrumente zur Identifizierung der vorherrschenden Marktrichtung. Was diesen EA von anderen abhebt, ist seine technische Strenge: Er wurde einem strengen Debugging-Prozess unterzogen, um eine stabile und einwandfreie Leistung zu gewährleisten und häufige Ausführungsfehler wie ungültiges Volumen oder ungültige Stops in jeder Brokerumgebung zu eliminieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Trend-EA sind, der sauber und effizient ist und einfach funktioniert, ist SimpleTrendEAPro Enhanced Ihre ultimative Lösung.

🎯 Schlüsselstrategie: Handel mit dem Momentum

Die Strategie konzentriert sich darauf, eine aktive Position nur dann zu halten, wenn das Kursmomentum fest über oder unter dem gleitenden Durchschnitt etabliert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA Seitwärtsgeräusche herausfiltert und die Exposition gegenüber direktionalen Bewegungen maximiert.

  • Kaufsignal (Long): Wird nur ausgelöst, wenn der aktuelle Marktpreis dauerhaft über dem gleitenden Durchschnitt (MA) liegt.

  • Verkaufssignal (Short): Wird nur ausgelöst, wenn der aktuelle Marktpreis konstant unter dem Gleitenden Durchschnitt (GMA) liegt.

Der EA ist so konzipiert, dass jeweils nur ein Handel pro Symbol offen gehalten wird, um ein diszipliniertes Positionsmanagement zu gewährleisten.

Einzigartige Funktionen und technische Robustheit

SimpleTrendEAPro Enhanced wird mit verifiziertem Code geliefert, der die wichtigsten technischen Probleme von MetaTrader 5 gelöst hat und ein nahtloses Handelserlebnis bietet:

  • Ausfallsichere Ausführung: Implementiert einen NormalizeLot-Volumenmanager, der die Nutzung des Mindest-Lots und des Durchsatzes eines jeden Brokers garantiert, ohne den fatalen Fehler "Ungültiges Volumen" zu erzeugen.

  • Integriertes Risikomanagement: Alle Trades beinhalten einen festen, voreingestellten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP), wodurch der Fehler "Ungültige Stops" vermieden wird und sichergestellt wird, dass jeder Trade einen definierten Ausstiegsplan hat.

  • Professionelle Magic ID: Verwendet eine spezielle Magic Number, um Ihre Trades genau zu verwalten, so dass Sie andere Expert Advisors ohne das Risiko von Störungen einsetzen können.

  • Universelle Kompatibilität: Entwickelt für den Handel mit allen Währungspaaren (Forex, Metalle, Indizes), die Ihr Broker anbietet, und ist mit jedem Zeitrahmen kompatibel.

🛠️ Totale Kontrolle: Anpassbare Eingabeparameter

Wir bieten Ihnen die vollständige Kontrolle über das Verhalten von SimpleTrendEAPro Enhanced. Passen Sie die Schlüsselelemente der Strategie ganz einfach an Ihren Handelsstil an, ohne den Code zu verändern.

🔑 Identifikation und Grundlagen

  • Magische Nummer: 12345 (Standardwert). Diese ID ist wichtig, damit der EA nur seine eigenen Trades verwalten und erkennen kann, was die Koexistenz mit anderen Expert Advisors ermöglicht.

📉 Steuerung des gleitenden Durchschnitts (MA)

  • MA-Periode ( MA_Period ): 10 (empfohlener Wert). Bestimmt die Empfindlichkeit der Strategie. Ein niedriger Wert erzeugt schnellere Signale; ein hoher Wert filtert Rauschen heraus, um langfristige Trends zu erfassen.

  • MA_Modus: Bestimmt die Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, SMMA, LWMA usw.). Standardmäßig wird die einfache Methode ( MODE_SMA ) verwendet.

  • Anwendungspreis ( MA_Price ): Gibt an, welchen Preis der MA für seine Berechnung verwendet (Open, High, Low, Close). Standardmäßig wird der Schlusskurs ( PRICE_CLOSE ) verwendet.

🛡️ Risikomanagement und Ausstieg (SL/TP)

Das Risiko ist fest und in Punkten vordefiniert, was ein konsistentes Money Management ermöglicht.

  • Take Profit Punkte ( TakeProfitPoints ): 500 Punkte (empfohlener Wert). Abstand, bei dem der Handel automatisch mit Gewinn geschlossen wird.

  • Stop-Loss-Punkte ( StopLossPoints ): 500 Punkte (empfohlener Wert). Maximal zulässige Verlustdistanz, bevor der Handel automatisch geschlossen wird, um Ihr Kapital zu schützen.

⚠️ Anforderungen und Empfehlungen

  • Plattform: Ausschließlich MetaTrader 5 (MT5).

  • Zeitrahmen: Es wird empfohlen, M1 oder M5 mit einer niedrigen MA-Periode (10-15) für Scalping oder H1/D1 mit einer hohen MA-Periode (50-100) für Swing Trading zu testen.

  • Hinweis: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Optimierung der MA-Einstellungen und des TP/SL-Verhältnisses für das jeweilige Währungspaar und den von Ihnen gewählten Zeitrahmen.

Kaufen Sie SimpleTrendEAPro Enhanced noch heute und beginnen Sie mit dem Trendhandel in der Gewissheit eines robusten und leistungsstarken Codes!


