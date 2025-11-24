Trend AI Grid Engine

🚀 SimpleTrendEAPro Enhanced: Dominio de la Tendencia con Código Cero Errores

🌟 Visión General y Propuesta de Valor

SimpleTrendEAPro Enhanced es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para traders que buscan una automatización del seguimiento de tendencias que sea fiable, transparente y técnicamente impecable.

Este robot se basa en la lógica atemporal de la Media Móvil (MA), una de las herramientas más sólidas para identificar la dirección predominante del mercado. Lo que distingue a este EA es su rigor técnico: ha sido sometido a un estricto proceso de depuración para garantizar un rendimiento estable y sin fallos, eliminando los errores comunes de ejecución como Invalid volume o Invalid stops en cualquier entorno de bróker.

Si busca un EA de tendencia limpio, eficiente y que simplemente funcione, SimpleTrendEAPro Enhanced es su solución definitiva.

🎯 Estrategia Clave: Operando el Impulso

La estrategia se centra en mantener una posición activa solo cuando el impulso del precio está firmemente establecido por encima o por debajo de la Media Móvil. Esto garantiza que el EA filtre el ruido lateral y maximice la exposición a los movimientos direccionales.

Señal de Compra (Largo): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra consistentemente por encima de la Media Móvil (MA).

Señal de Venta (Corto): Se activa únicamente cuando el precio actual de mercado se encuentra firmemente por debajo de la Media Móvil (MA).

El EA está diseñado para mantener solo una operación abierta por símbolo a la vez, asegurando una gestión de posición disciplinada.

✨ Características Únicas y Robustez Técnica

SimpleTrendEAPro Enhanced se entrega con un código verificado que ha resuelto los principales problemas técnicos de MetaTrader 5, ofreciendo una experiencia de trading sin interrupciones:

Ejecución a Prueba de Fallos: Implementa un gestor de volumen NormalizeLot que garantiza el uso del lote mínimo y paso de cualquier bróker sin generar el error fatal Invalid volume .

Gestión de Riesgo Integrada: Todas las operaciones incluyen un Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) fijos y preestablecidos, eliminando el error de Invalid stops y asegurando que cada operación tenga un plan de salida definido.

ID Mágica Profesional: Utiliza un Magic Number dedicado para gestionar sus operaciones con precisión, lo que le permite ejecutar otros Expert Advisors sin riesgo de interferencia.

Compatibilidad Universal: Diseñado para operar en cualquier par de divisas (Forex, Metales, Índices) que su bróker ofrezca, y es compatible con cualquier timeframe.

🛠️ Control Total: Parámetros de Entrada Personalizables

Ofrecemos un control absoluto sobre el comportamiento de SimpleTrendEAPro Enhanced. Ajuste fácilmente los elementos clave de la estrategia a su estilo de trading sin necesidad de tocar el código.

🔑 Identificación y Fundamentos

Número Mágico ( MagicNumber ): 12345 (Valor por defecto). Este ID es esencial para que el EA gestione y reconozca solo sus propias operaciones, permitiendo la coexistencia con otros Expert Advisors.

📉 Control de la Media Móvil (MA)

Período de la MA ( MA_Period ): 10 (Valor Sugerido). Determina la sensibilidad de la estrategia. Un valor bajo genera señales más rápidas; un valor alto filtra el ruido para capturar tendencias a largo plazo.

Tipo de MA ( MA_Mode ): Define el método de cálculo de la Media Móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.). Por defecto, utiliza el método Simple ( MODE_SMA ) .

Precio de Aplicación ( MA_Price ): Indica qué precio utilizará la MA para su cálculo (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre). Por defecto, usamos el Precio de Cierre ( PRICE_CLOSE ).

🛡️ Gestión de Riesgo y Salida (SL/TP)

El riesgo es fijo y predefinido en puntos, permitiendo una gestión monetaria consistente.

Puntos de Take Profit ( TakeProfitPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia a la que se cerrará automáticamente la operación con ganancias.

Puntos de Stop Loss ( StopLossPoints ): 500 puntos (Valor sugerido). Distancia máxima de pérdida permitida antes de que la operación se cierre automáticamente, protegiendo su capital.

⚠️ Requisitos y Recomendaciones

Plataforma: Exclusivamente MetaTrader 5 (MT5).

Timeframes: Se recomienda probar M1 o M5 con un MA Period bajo (10-15) para scalping o H1/D1 con un MA Period alto (50-100) para swing trading .

Nota: La clave del éxito reside en optimizar la configuración de la MA y la relación TP/SL para el par de divisas y el timeframe específico de su elección.

¡Adquiera SimpleTrendEAPro Enhanced hoy mismo y comience a operar las tendencias con la tranquilidad de un código robusto y de alto rendimiento!