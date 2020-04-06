Auto SF Pro Scalping EA mz

AUTO SF PRO SCALPING EA - um sistema de negociação multipar totalmente automático e sem swap para MT4 - muito seguro e com crescimento constante.





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares!









Características de destaque do EA:

- Sem influência de Rollover.

- Sem Swaps.

- Sem manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.

- Técnicas de scalping.

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grids ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL fixo para proteção da conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais de Forex e iniciantes.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 (basta seguir o procedimento simples "Como instalar" abaixo) e deixar o PC rodando ou simplesmente usar o VPS.

- Com filtro de tempo de operação preciso com precisão de 1 minuto.

- Com método de gerenciamento de dinheiro com juros compostos implementado.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.

- Período: apenas M15.

- Pares de negociação: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Tempo de operação: o EA busca sinais de entrada no início da sessão de negociação na Ásia.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de Risco: 3% de risco por operação (pode ser alterado nas configurações) OU lote fixo.

- O EA possui um Visor de Swap com Spread de Informações - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.

- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações sobre Spreads em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra gráficos GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD e EURCAD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja true.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.