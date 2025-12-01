Trend Catalyst Pro
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versão: 1.0
Trend Catalyst Pro
Indicador Profissional Multi-Tendência com Confirmação 7 vezes, Alertas Inteligentes, Visão Geral de Notícias e Painel Integrado para MetaTrader 5.
O Trend Catalyst Pro combina os sinais de sete indicadores de mercado comprovados em uma única pontuação clara. Em vez de analisar cada indicador individualmente, você obtém um resultado visível na vela do gráfico:
- Setas e texto como "6/7 LONG" ou "7/7 SHORT"
- Velas codificadas por cores com base na força do sinal
- Um painel mostrando todos os valores claramente em tempo real
- Uma linha de notícias mostrando quando o próximo movimento forte devido a notícias pode ocorrer
O objetivo é claro: Menos suposições, mais confirmação objetiva, decisões mais claras.
Como funciona a Pontuação de Tendência de 7 Pontos
Cada vela é avaliada com base em sete componentes. Para cada condição de alta, há um ponto no lado Long; para cada condição de baixa, um ponto no lado Short. O resultado é uma pontuação de 0 a 7.
Os seguintes são usados:
ADX com +DI e −DI
ADX mede se há uma tendência presente. Acima de um valor de 25, o mercado é considerado "em tendência".
Se +DI está acima de −DI, um ponto flui na direção de alta; se −DI está em cima, conta para Short.
Vantagem: Você prefere negociar onde há movimento real no mercado, em vez de lutar em fases laterais.
CCI (Índice de Canal de Commodities)
CCI acima de 100 indica forte pressão de compra, abaixo de −100 indica forte pressão de venda.
Isso filtra movimentos contrários fracos e foca em extremos claros.
DeMarker
DeMarker mostra se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido sem apenas olhar para preços de fechamento.
Valores acima de 0.6 favorecem Long, abaixo de 0.4 favorecem Short.
Muito útil para reconhecer pontos de virada cedo antes que se tornem óbvios no gráfico de preços.
ROC (Taxa de Mudança)
ROC mede a velocidade da mudança de preço.
Se o valor está acima de 100, as dinâmicas ascendentes dominam; se abaixo, as dinâmicas descendentes dominam.
Isso mostra se uma tendência está ganhando ou perdendo impulso.
MACD (Linha Principal)
MACD acima de zero significa que a média de curto prazo está acima da longa, indicando um ambiente de alta.
MACD abaixo de zero indica fases de mercado de baixa.
Isso fornece uma imagem clara da tendência de médio prazo.
RSI
RSI acima de 50 conta como alta, abaixo de 50 como baixa.
Não é um simples truque de sobrecompra/sobrevenda, mas uma separação clara do sentimento do mercado.
AC (Acelerador Awesome)
Mede a aceleração do mercado.
Acima de zero significa que a força de impulso positivo domina; abaixo de zero domina o impulso descendente.
Você vê se uma tendência está ganhando ou perdendo força.
Quanto mais desses componentes apontam na mesma direção, maior a pontuação e mais forte o sinal.
Sinais Visuais Diretamente no Gráfico
Setas para Entradas
O indicador desenha setas Long e Short diretamente na vela.
Ao lado da seta, a pontuação é exibida automaticamente, como "5/7", "6/7" ou "7/7".
Você determina a pontuação na qual as setas aparecem via MinScoreForArrow.
Coloração de Velas por Pontuação
5 de 7, 6 de 7 e 7 de 7 são marcados com diferentes níveis de cor na vela.
Você reconhece de relance quão "forte" a confirmação de tendência atual é sem ter que ler números.
Alertas Inteligentes que Não Enviam Spam
O Trend Catalyst Pro armazena a última direção e a última pontuação dos alertas acionados. Um novo alerta é enviado apenas quando:
- A direção muda de Long para Short ou de Short para Long, ou
- A pontuação se torna mais forte na mesma direção, por exemplo de 5 para 6 ou de 6 para 7.
As notificações são possíveis como:
- Som no terminal
- Push para celular
- Email, se desejado
Você configura separadamente a pontuação na qual o alerta deve ser acionado (MinScoreForAlert). Isso permite filtrar seletivamente apenas as configurações mais fortes.
Linha de Notícias e Integração de Calendário
Através do calendário MQL5 integrado, o Trend Catalyst Pro procura automaticamente por eventos de notícias próximos para as moedas que você deseja.
- Você define a importância mínima: apenas média, alta ou ambas.
- Você define quais moedas são relevantes, por exemplo USD, EUR, GBP.
- O indicador desenha uma linha vertical na próxima notícia importante e mostra título, moeda e hora.
Dessa forma, você já pode ver no gráfico quando pode se tornar crítico e pode decidir se realmente deseja entrar antes das notícias.
Painel com Visão Geral em Tempo Real
O painel mostra:
- Símbolo e período
- Próximo evento de notícias com tempo restante em minutos
- Valores individuais de ADX, CCI, DeMarker, ROC, MACD, RSI e AC incluindo avaliação
- Pontuação total Alta versus Baixa
- Estado atual: sinal Long, sinal Short ou Aguardar
Se desejar, você pode minimizar o painel se preferir uma visualização de gráfico limpa. Você controla posição, tamanho e estado inicial através das entradas.
Vantagens Importantes no Uso Prático
- Funciona em qualquer mercado e qualquer período
- Combina sete confirmações lógicas em uma pontuação clara
- Economiza tempo porque você não precisa verificar cada indicador individualmente
- Ajuda a bloquear emoções excessivas e objetivar decisões
- Suporta seguidores de tendência, bem como traders de rompimento e reversão
O Trend Catalyst Pro não tira o seu pensamento, mas fornece uma base estruturada e objetiva para sua negociação. Aqueles que querem negociar sistematicamente precisam de critérios claros. Isso é exatamente o que este indicador entrega.
Nota
Trend Catalyst Pro é um indicador para MetaTrader 5. Você pode usá-lo em qualquer símbolo e qualquer período, de M1 a MN. É adequado tanto para negociação manual quanto como base lógica para seus próprios Expert Advisors.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação