Negociações:
282
Negociações com lucro:
265 (93.97%)
Negociações com perda:
17 (6.03%)
Melhor negociação:
11.20 USD
Pior negociação:
-25.51 USD
Lucro bruto:
407.58 USD (364 651 pips)
Perda bruta:
-89.25 USD (82 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (50.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.30 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
5.96%
Depósito máximo carregado:
34.11%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
12.48
Negociações longas:
282 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.57
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
-5.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.51 USD (1)
Crescimento mensal:
11.14%
Previsão anual:
135.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.51 USD (3.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.73% (25.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.12% (112.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|282
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.20 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.89 USD
Máxima perda consecutiva: -8.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
24
100%
282
93%
6%
4.56
1.13
USD
USD
22%
1:100