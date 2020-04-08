Quick Draw Panel

O Painel de Desenho Rápido permite desenhar instantaneamente objetos de negociação personalizados (zonas e linhas de tendência) com um único clique, diretamente a partir do painel, que está posicionado em qualquer canto do gráfico.





Chega de procurar em barras de ferramentas ou menus: um clique, um objeto, já está. Cores, espessura e estilo da linha totalmente personalizáveis.





Ideal para:





Traders institucionais / Smart Money Concept (SMC) / Oferta e Procura.

Marcação de zonas de oferta e procura.

Marcação de análise técnica.

Marcação de blocos de ordens de liquidez e ICT.

Gráficos limpos e minimalistas.

Meta Trader 4 Version