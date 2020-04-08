Quick Draw Panel
- Indicadores
- Samuel Munyaradzi Gama
- Versão: 2.30
- Ativações: 8
O Painel de Desenho Rápido permite desenhar instantaneamente objetos de negociação personalizados (zonas e linhas de tendência) com um único clique, diretamente a partir do painel, que está posicionado em qualquer canto do gráfico.
Chega de procurar em barras de ferramentas ou menus: um clique, um objeto, já está. Cores, espessura e estilo da linha totalmente personalizáveis.
Ideal para:
- Traders institucionais / Smart Money Concept (SMC) / Oferta e Procura.
- Marcação de zonas de oferta e procura.
- Marcação de análise técnica.
- Marcação de blocos de ordens de liquidez e ICT.
- Gráficos limpos e minimalistas.
- Mantém os seus gráficos limpos e minimalistas.