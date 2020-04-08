Quick Draw Panel

O Painel de Desenho Rápido permite desenhar instantaneamente objetos de negociação personalizados (zonas e linhas de tendência) com um único clique, diretamente a partir do painel, que está posicionado em qualquer canto do gráfico.

Chega de procurar em barras de ferramentas ou menus: um clique, um objeto, já está. Cores, espessura e estilo da linha totalmente personalizáveis.

Ideal para:

  • Traders institucionais / Smart Money Concept (SMC) / Oferta e Procura.
  • Marcação de zonas de oferta e procura.
  • Marcação de análise técnica.
  • Marcação de blocos de ordens de liquidez e ICT.
  • Gráficos limpos e minimalistas.
  • Mantém os seus gráficos limpos e minimalistas.

Meta Trader 4 Version


