O Discurso do presidente do Fed (Fed Chair Speech) é sempre esperado com grande interesse pelos analistas. O presidente do país nomeia o chefe do regulador, entre os membros do conselho de governadores do Federal Reserve, após o qual a candidatura é aprovada pelo Senado. O prazo máximo de seu mandato é de 14 anos. A candidatura é reconsiderada a cada dois anos, sendo que a cabeça permanece no cargo ou é substituído.

O chefe do regulador nacional possui todo o volume de informações sobre a política do Fed e as medidas propostas para sua flexibilização ou aperto. Por isso, em comparação com o resto do conselho de governadores do Fed, o discurso do chefe da Reserva Federal tem o maior impacto sobre os mercados financeiros.

Por um lado, o fato de, no discurso, o Fed fazer conhecer sua intenção de aumentar as taxas de juros ou apertar a política monetária, nas próximas sessões, leva a uma volatilidade de curto prazo e ao crescimento das cotações do dólar. Por outro lado, ser for revelada uma posição cautelosa ou conservadora, isto raramente afeta a taxa da moeda nacional.