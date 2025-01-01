Die Rede des Vorsitzenden der Fed wird von Analysten immer mit Spannung erwartet. Der Vorsitzende wird vom US-Präsidenten aus dem Kreis der Mitglieder des Gouverneursrates der Federal Reserve ernannt. Danach wird der Kandidat vom Senat genehmigt. Die längste Amtszeit beträgt 14 Jahre. Die Ernennung wird alle zwei Jahre überprüft, danach wird die Amtszeit fortgesetzt oder ein neuer Präsident gewählt.

Der Vorsitzende der Fed hat Zugang zu allen Informationen über die Politik der Fed und erwartete Maßnahmen zur Lockerung oder Straffung der Geldpolitik. Daher hat die Rede des Vorsitzenden der Fed im Vergleich zu anderen Mitgliedern des Gouverneursrates die größten Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Wenn die Rede auf eine mögliche Zinserhöhung der Fed oder eine Straffung der Geldpolitik des Landes bei mehreren nächsten Treffen hindeutet, kann eine solche Rede zu einer kurzfristigen Volatilität des Dollars in Richtung Wachstum führen. Wenn die Rhetorik des Vorsitzenden vorsichtig oder konservativ ist, beeinflusst sie selten den Wechselkurs der Landeswährung.